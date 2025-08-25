GENERANDO AUDIO...

Lluvias afectan en Metro de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

La lluvia en CDMX registrada este lunes 25 de agosto provocó la aplicación de la marcha de seguridad en el Metro, lo que genera reducción de velocidad en trenes de tres líneas y retrasos en los tiempos de traslado para las y los usuarios.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), las líneas con afectación son:

Línea 2

Línea 3

Línea 8

La dependencia informó que la marcha de seguridad es una medida preventiva implementada en condiciones de lluvia en CDMX, la cual implica que los trenes disminuyan su velocidad de operación o se detengan momentáneamente para realizar ajustes de seguridad.

Metro CDMX: líneas con retrasos por lluvia

El Metro de CDMX indicó que la Línea 3 presenta una circulación más lenta de lo habitual, lo que impacta en los tiempos de traslado de los pasajeros. Autoridades solicitaron a las y los usuarios seguir las indicaciones del personal en estaciones y considerar tiempo adicional en sus recorridos.

El mensaje emitido por el STC señala que esta medida se mantendrá mientras persistan las condiciones de lluvia y busca reducir riesgos en el servicio.

Metrobús CDMX también reporta retrasos

Por otra parte, el Metrobús CDMX reportó retrasos en toda una línea debido a la precipitación pluvial. A las 5:35 horas de este lunes, el sistema informó que la velocidad de las unidades disminuyó en varios tramos.

El organismo pidió a los usuarios mantenerse informados mediante los canales oficiales y consultar el estado del servicio en su portal: http://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB.

Recomendaciones para usuarios ante lluvia en CDMX

Ante la implementación de la marcha de seguridad en el Metro CDMX y los retrasos en el Metrobús, se recomienda:

Salir con anticipación para evitar contratiempos

Consultar las cuentas oficiales de cada sistema de transporte

Seguir las instrucciones del personal de las estaciones

Tomar previsiones en traslados hacia trabajo, escuela o citas programadas

El reporte se mantiene en actualización conforme las condiciones climatológicas continúan en la capital.

[ANTES DE IRTE, LEE: Metro CDMX anuncia 10 acciones para mejorar su servicio]