Prevén caída de granizo en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Este martes la Ciudad de México amaneció con lluvias. Debido a las precipitaciones registradas en las primeras horas de la mañana se activó la alerta naranja en varias alcaldías, así como la marcha de seguridad en algunas estaciones del Metro.

Pasadas las seis horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que por persistencia de lluvias fuertes durante la mañana de este martes 2 de septiembre, se activó la alerta naranja en Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Activan alerta naranja por lluvias en CDMX

De acuerdo con la Secretaría, las lluvias fuertes pueden generar encharcamientos e inundaciones, así como corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

Metro CDMX implementa marcha de seguridad

Por su parte, el Metro CDMX informó que modifica su operación debido a las condiciones climatológicas.

“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”