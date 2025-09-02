Por martes lluvioso, en CDMX activan alerta naranja y Metro implementa marcha de seguridad

| 06:32 | Edith Rojas - Redacción Uno TV | UnoTV
Lluvias Cdmx Alerta Amarilla
Prevén caída de granizo en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Este martes la Ciudad de México amaneció con lluvias. Debido a las precipitaciones registradas en las primeras horas de la mañana se activó la alerta naranja en varias alcaldías, así como la marcha de seguridad en algunas estaciones del Metro.

Pasadas las seis horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que por persistencia de lluvias fuertes durante la mañana de este martes 2 de septiembre, se activó la alerta naranja en Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Activan alerta naranja por lluvias en CDMX

La alerta naranja se activó la mañana de este martes en las alcaldías Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

De acuerdo con la Secretaría, las lluvias fuertes pueden generar encharcamientos e inundaciones, así como corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Se esperan lluvias fuertes y cielo nublado para este 2 de septiembre en la CDMX]

Metro CDMX implementa marcha de seguridad

Por su parte, el Metro CDMX informó que modifica su operación debido a las condiciones climatológicas.

“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Este 2 de septiembre se esperan lluvias en la mayor parte de México

Clima

Este 2 de septiembre se esperan lluvias en la mayor parte de México

Morena frenó relevo en la Cámara de Diputados para no entregar informe a la oposición

Alejandra Cullen

Morena frenó relevo en la Cámara de Diputados para no entregar informe a la oposición

No circulan este martes 2 de septiembre vehículos con placas terminación 7 y 8

Ciudad de México

No circulan este martes 2 de septiembre vehículos con placas terminación 7 y 8

Se esperan lluvias fuertes y cielo nublado para este 2 de septiembre en la CDMX

Clima

Se esperan lluvias fuertes y cielo nublado para este 2 de septiembre en la CDMX

Etiquetas: ,