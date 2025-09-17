GENERANDO AUDIO...

En conferencia de prensa, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que la pipa que explotó en Iztapalapa hace una semana iba a exceso de velocidad. La fiscal Bertha María Alcalde Luján precisó que seguirán las investigaciones, pero aseguró que “tenemos establecido que el vehículo efectivamente iba a exceso de velocidad de acuerdo al carril por el cual circulaba”.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recalcó la importancia de establecer mecanismos que garanticen la seguridad en vialidades, por lo que, la próxima semana, se presentará una propuesta sobre el tipo de transporte y los materiales que puede llevar cada uno en la capital, así como el horario para realizarlo.

Comité de solidaridad para víctimas en Iztapalapa

En la misma conferencia de prensa se anunció la creación de un comité para administrar las donaciones económicas destinadas a las víctimas de la explosión. El próximo lunes se presentará la propuesta, según informó la jefa de Gobierno.

Como parte de la medida, se abrirá una cuenta en la que se recibirán los depósitos y posteriormente se distribuirán entre las personas afectadas.

De acuerdo con el anuncio, en este comité se invitará a representantes de la ONU, de la UNAM, de la Cruz Roja, así como a integrantes de la sociedad civil, empresarios y diversas personalidades.

Cuenta para depósitos y distribución

Una vez conformado el comité, será el encargado de supervisar la creación de la cuenta donde se concentrarán los recursos, los cuales se entregarán a quienes resultaron afectados.

Durante la conferencia de prensa, se dio a conocer la ayuda que han recibido las personas afectadas. Las autoridades informaron que se han entregado 53 apoyos solidarios, entre lesionados y víctimas de fallecidos, por parte de la CDMX y el Edomex.

Se informó que se les da acompañamiento jurídico a las víctimas, así como acompañamiento psicológico y ayuda para atención.