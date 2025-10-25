GENERANDO AUDIO...

El fuego ya fue controlado en el restaurante La Soldadera. FOTO: Getty

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto de la explosión que provocó un incendio la noche de este viernes en el restaurante “La Soldadera“, ubicado cerca del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. En las imágenes se observa el estallido y el fuego que rápidamente se extendió por el lugar.

De acuerdo con las autoridades, el incendio comenzó poco después de las 9:00 de la noche y generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la Ciudad de México. El incidente en “La Soldadera” también afectó el suministro eléctrico de varios inmuebles cercanos durante al menos diez minutos.

Tras el estallido, se activaron los protocolos de emergencia y se evacuó el Frontón México, ubicado a un costado del restaurante.

Usuarios en redes sociales compartieron videos del siniestro y señalaron que la columna de humo se podía ver desde avenidas como Insurgentes y Paseo de la Reforma.

El Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil acudieron de inmediato para controlar las llamas, que fueron extinguidas minutos después. Las autoridades ampliaron el cordón de seguridad mientras realizaban las labores de enfriamiento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega confirmó que 500 personas fueron evacuadas como medida preventiva y que no se reportan lesionados de gravedad, aunque varias presentaron crisis nerviosas

Por su parte, Protección Civil, detalló que las llamas alcanzaron el toldo del restaurante y afectaron parcialmente una palma frente al lugar. La circulación en calles aledañas al Monumento fue cerrada temporalmente.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.