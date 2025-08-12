CDMX, bajo el agua: un recorrido histórico por sus peores inundaciones

GENERANDO AUDIO...

CDMX ha registrado lluvias intensas recientemente.

En la Ciudad de México (CDMX), la temporada de lluvias suele poner a prueba calles, drenajes y paciencia, pero el 10 de agosto de 2025, el cielo descargó una tormenta que convirtió avenidas en ríos y superó récords históricos.

Este acontecimiento podría unirse al breve listado de fechas en que la capital quedó paralizada por intensas tormentas e inundaciones.

En Unotv.com hacemos un repaso por esos momentos en los que, literalmente, la CDMX quedó bajo el agua.

La gran inundación de 1629, el “Diluvio de San Mateo”

El 21 de septiembre de 1629, la Ciudad de México enfrentó una tromba que duró 36 horas y dejó a la capital sumergida más de 2 metros de agua. El desastre, provocado por su origen lacustre, cobró la vida de unas 30 mil personas y transformó la historia de la ciudad.

Las escenas eran de horror: cadáveres flotando, familias usando canoas para buscar a sus conocidos. Sin alimentos ni agua potable, las enfermedades se propagaron rápidamente.

La tragedia se prolongó por cinco años. En medio de la desesperación, autoridades y pobladores buscaron soluciones, incluso un drenaje legendario en Pantitlán, pero fracasaron. Desde España se ordenó mudar la ciudad, pero el cabildo se negó, argumentando la enorme inversión en infraestructura como la catedral, hospitales y el arzobispado. Algunos nobles se mudaron a Puebla, pero la mayoría resistió hasta que en 1634 el agua empezó a retirarse.

Un mapa de 1629, resguardado en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, muestra cómo la capital prácticamente desapareció bajo el agua, dejando sólo un pequeño islote alrededor de la Plaza Mayor, conocido como “la isla de los perros”.

La tromba de 1935 en Milpa Alta

El 3 de junio de 1935, una tromba devastó el pueblo de San Pedro Atocpan, en Milpa Alta, durante las celebraciones patronales. La fiesta se realizaba en la explanada de Yencuitlalpan cuando una enorme nube gris dio paso a una “culebra de agua” que descendió desde las lomas de San Pablo Oztotepec, como señalan varias publicaciones.

El torrente, cargado de piedras, lodo y animales, sorprendió a los asistentes y anegó la capilla a más de 2 metros de altura antes de arrasar la feria, los puestos y a decenas de personas. El agua siguió su curso hacia San Gregorio Atlapulco por la Barranca de Texcoli, donde se recuperaron muchos cuerpos.

Se estima que más de 100 personas murieron ese día.

Hoy, el pueblo es famoso por su Feria del Mole, pero una marca en la capilla recuerda hasta dónde llegó el agua en la peor tragedia natural de Milpa Alta.

La inundación de 1951 que paralizó la Ciudad de México

El 15 de julio de 1951, la Ciudad de México sufrió una de sus peores inundaciones. El agua cubrió dos terceras partes de la CDMX y alcanzó hasta 2 metros de altura en las zonas más bajas, obligando a la población a moverse en lanchas de madera y balsas de hule.

La emergencia, como señalan algunos artículos científicos, duró cerca de tres meses y afectó a amplias zonas de la cuenca de México. Existen varias fotografías que muestran los estragos que provocó la tormenta.

Este desastre impulsó obras clave como el entubamiento del río Churubusco, la construcción de cárcamos y plantas de bombeo, así como la ampliación del Gran Canal. También se edificó el segundo túnel de Tequixquiac, terminado en 1954, para mejorar el desalojo del agua.

¿Qué sucedió con la lluvia del 10 de agosto de 2025 en CDMX?

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de CDMX, informó que la tormenta del 10 de agosto pasado es la más intensa que se ha registrado en la capital, pues rompió récord en la zona del Zócalo, alcaldía Cuauhtémoc, donde el pluviómetro registró 84.5 milímetros de precipitación, que superó el dato histórico para este sitio, que era de 67 milímetros en 1952.

En la alcaldía Venustiano Carranza, tuvieron registros máximos de 66 mm. en la estación de Ciudad Deportiva y se reportaron daños a viviendas; sin embargo, ya se atienden las distintas afectaciones.

También se registraron estragos en Gustavo A. Madero, Azcapotzalco e Iztacalco y en los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Con la lluvia más intensa que hemos sufrido (más de 24 millones de metros cúbicos), no tuvimos mayores problemas que lamentar, todo lo vamos a atender; terminamos, digamos, con una atención a las emergencias más efectiva. Tenemos un centro de mando en la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y allí se da una coordinación exhaustiva de todo lo que se requiere”. Destacó Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de CDMX

La mandataria recordó que ésta ha sido la temporada de precipitaciones más fuerte de los últimos 40 años y la lluvia con mayores afectaciones a vivienda se presentó el 2 de junio pasado.

