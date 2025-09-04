CDMX construirá colectores para mitigar inundaciones en tres alcaldías

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, construirán colectores en 3 alcaldías. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció la construcción de nuevos colectores pluviales en tres alcaldías con alta incidencia de encharcamientos: Gustavo A. Madero, Iztapalapa e Iztacalco. Estas obras forman parte de la etapa final del Plan Tlaloque, enfocado en mejorar la infraestructura hidráulica ante lluvias cada vez más intensas.

“Y ya para octubre tendremos los proyectos ejecutivos, y a partir de octubre-noviembre podemos empezar la construcción de estos colectores, que se van a hacer en la Gustavo A. Madero (GAM), Iztapalapa y en Iztacalco, que han sido las zonas más afectadas”, explicó José Mario Esparza, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

Colectores nuevos en CDMX

Durante su participación en la conferencia de prensa de actividades deportivas rumbo el mundial y Ciudad con Salud Emocional, el titular de la SEGIAGUA, informó que, tras un análisis técnico, se determinó que algunos colectores en la ciudad, como el ubicado en la zona de Aragón, han perdido capacidad debido a problemas de pendiente, lo que ha reducido su eficiencia para desalojar el agua de lluvia.

Como respuesta, el Gobierno de CDMX trabaja en la elaboración de proyectos ejecutivos que estarán listos en octubre, para iniciar las obras entre finales de ese mes y noviembre, una vez concluida la temporada de lluvias. Además de los colectores, se contempla reforzar cárcamos y estaciones de bombeo en las zonas más críticas, como ya ocurrió en Venustiano Carranza e Iztacalco.

El anuncio se dio tras un récord histórico de lluvias que afectaron, buena parte del oriente y norte de la ciudad, principalmente en Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa.

El martes, la ciudad registró casi 34 millones de metros cúbicos de agua, 10 millones más que el anterior episodio más fuerte, ocurrido el 10 de agosto.

Acciones durante lluvias intensas del martes

A pesar del incremento en la intensidad y cobertura de las lluvias, el Plan Tlaloque logró reducir significativamente los tiempos de respuesta para abatir encharcamientos, gracias al despliegue de más de 40 equipos hidroneumáticos adquiridos como parte del programa Tlaloque Reforzado.

Autoridades destacaron que estas acciones buscan no solo atender emergencias, sino prevenir riesgos a futuro con obras duraderas y técnicamente robustas, que permitan enfrentar con mayor eficacia la próxima temporada de lluvias.