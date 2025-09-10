GENERANDO AUDIO...

La alcaldía Xochimilco anunció la entrega de paquetes de ayuda en especie como parte del programa social Apoyo a familias en situación de riesgo y vulnerabilidad 2025, cuyo presupuesto asciende a 2.5 millones de pesos.

El objetivo es mejorar las condiciones de vivienda y equipamiento de hogares en zonas con alto grado de marginación, especialmente los encabezados por mujeres. En total, 268 familias serán beneficiadas: 202 de ellas encabezadas por mujeres (75%) y 66 por hombres (25%).

¿Qué incluyen los paquetes de apoyo?

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la ayuda se entregará en tres modalidades, dependiendo de las necesidades de cada hogar:

Paquete Contenido Costo por familia 1 1 colchón matrimonial + 1 estufa de piso (4 quemadores) $10,414.60 2 1 refrigerador semiautomático de 6.6 pies con despachador de agua $13,986.00 3 2 paquetes de láminas de cartón asfaltado (20 piezas cada uno) + 6 tiras de madera $4,450.68

Requisitos de acceso

Los apoyos no son universales: están dirigidos a personas que cumplan con ciertos criterios:

Residir en Xochimilco .

. Ser mayor de 18 años .

. Habitar en colonias con índice de desarrollo social bajo o muy bajo .

. Tener escasos recursos económicos y viviendas deterioradas o con techos en mal estado.

y viviendas deterioradas o con techos en mal estado. Presentar documentación oficial (INE, CURP, comprobante de domicilio, croquis de ubicación y formatos de solicitud).

Calendario de entrega

El programa se ejecutará de septiembre a diciembre de 2025, a través de la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social de la alcaldía.

