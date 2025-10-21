CDMX debate ley que castiga la infidelidad con decomiso de bienes

GENERANDO AUDIO...

La propuesta busca sancionar la infidelidad en el matrimonio. Foto: Cuartoscuro

En el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa de ley que busca sancionar a los infieles, quitándole todos los bienes comunes del matrimonio. La propuesta señala que no solo se castigará la infidelidad, sino también las “faltas graves del deber conyugal”.

Elizabeth Mateos, diputada local de Morena, presentó la iniciativa denominada “traición, cero liquidación” que busca agregar la fracción V Bis al artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, para sancionar a las personas que cometieron “faltas graves” en el matrimonio y dejarlos sin su parte de los bienes al momento del divorcio.

“En los casos en que los cónyuges hayan contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, la liquidación del patrimonio común será desigual, estableciendo la pérdida total del derecho a la liquidación de los bienes comunes para el cónyuge que incurra en faltas graves al deber conyugal”, dice la propuesta de la legisladora de Morena.

La propuesta castigará actos como la infidelidad, la violencia familiar, el abandono injustificado del hogar, adicciones que afecten la convivencia o el patrimonio común, o cualquier otra conducta que haya generado un daño comprobable a la pareja o los hijos.

¿Por qué quieren castigar a los infieles en la CDMX?

Esta iniciativa señala que, en la actual legislación, no existen mecanismos que valoren la conducta de las partes al momento de solicitar el divorcio, por lo cual, una persona violentadora o infiel tiene el derecho a recibir el 50% de los bienes comunes.

“Esta situación ha dado lugar a casos de injusticia patrimonial, en los que la persona que causó un daño grave ya sea físico, emocional o económico resulta beneficiada legalmente con la mitad del patrimonio generado, aun cuando no haya contribuido de manera proporcional, ni respetado los deberes conyugales fundamentales”.

La diputada busca darle justicia a las mujeres víctimas de violencia de género dentro del matrimonio, quienes, además de la agresión sufrida, deben entregar la mitad del patrimonio a su violentador.

De momento, la propuesta “traición, cero liquidación” se mantiene en discusión en el Congreso de la Ciudad de México, por lo que habrá que esperar si los legisladores deciden aprobarla.