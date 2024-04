“Todos me conocen”: detienen a su hijo y amenaza a polis de CDMX

En CDMX, una señora amenazó a policias. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Ciudad de México (CDMX) una mujer amenazó a policías, luego de que detuvieron a un joven que iba empujando una motocicleta. En las imágenes se observó a la señora, en donde advirtió a un elemento policial con traerle gente para hacerle daño.

Video de la agresión a policías de CDMX

El video lo difundió el periodista Carlos Jiménez en su cuenta X, antes Twitter. En la acción, los elementos policiales detuvieron a un joven que empujaba una moto por la calle, al solicitarle los documentos del vehículo de dos ruedas, no los presentó.

Ver más PUES EN LA @FiscaliaCDMX NADIE LA CONOCE!

Se llama Norma Martínez

Ni es policía, ni comandante…Vende comida en un gimnasio de @AlcCuauhtemocMx, y accesorios y ropa "clon".

Le gusta amagar con sus “contactos”.

Así se puso con estos agentes de @SSC_CDMX q detuvieron a su hijo pic.twitter.com/FRvU1hd98O — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 1, 2024

Tras la petición, los uniformados decidieron detener al joven, sin embargo, una mujer llegó a la escena de acción. Alzando la voz amenazó a los uniformados y dijo que todos la conocían en la Fiscalía de CDMX.

En las imágenes se observó a la señora dialogar con los policías, sin embargo, la mujer se exaltó e inició el espectáculo.

“Dame tu nombre, los voy a pasar a asuntos internos. Así nos vamos a la Fiscalía. Yo no estoy jugando y todos me conocen. No, qué chin… a su madre no tienen por qué hablarle así a la gente.”

Al parecer, los uniformados le hablaron mal al joven que llevaba empujando la moto y por eso la molestia de la señora “influyente”.

“¿Quieres que te traiga gente cule… y le eche hue… y veas como te rajan tu ma…? Aguas donde estés grabando”.

El video finalizó con la amenaza de la señora. En otro mensaje, el periodista añadió que la mujer no es conocida en la Fiscalía capitalina, que nada más amaga con sus contactos.

La mujer se desempeña como pequeña empresaria, pues, vende comida en un gimnasio en la alcaldía Cuauhtémoc. Su hijo fue detenido por los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

La mujer podría ser otra lady, ya que en la CDMX es constante que se difundan este tipo de videos en donde aparece gente prepotente.

