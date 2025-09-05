GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Movilidad (Semovi) confirmó que la licencia de conducir permanente en CDMX dejará de tramitarse a partir de diciembre de 2025. El proceso comenzó el 16 de noviembre de 2024 y estará disponible por tiempo limitado, según lo anunció la dependencia.

Este documento, que permite manejar sin necesidad de renovación periódica, ha generado un alto interés entre automovilistas, principalmente por su costo único de mil 500 pesos y la posibilidad de ahorrar en renovaciones futuras.

¿Cómo y dónde tramitar la licencia permanente en CDMX?

El trámite se realiza únicamente con cita previa en el portal oficial: app.semovi.cdmx.gob.mx/citas

Pasos:

Selecciona “ Evaluación de licencia permanente ”

” Da clic en “ Continuar ”

” Elige la fecha y módulo disponible

Requisitos para nuevos usuarios:

Comprobante de domicilio (reciente)

(reciente) Identificación oficial vigente

Cita impresa

Acreditar el examen de conocimientos viales



La licencia permanente fue lanzada por el Gobierno de la CDMX como parte de un plan integral para mejorar la movilidad urbana. No solo está enfocado en conductores, también busca promover condiciones más seguras para peatones, ciclistas y usuarios de transporte no motorizado.

