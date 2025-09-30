CDMX endurece reglas para transporte de materiales peligrosos

GENERANDO AUDIO...

Pipas de gas. Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) presentó nuevas medidas para regular la circulación de vehículos que transportan material de alto riesgo.

Estas restricciones se aplican en cinco dimensiones: rutas, horarios, límites de velocidad, vialidades y permisos.

“Hay cinco ámbitos que estamos regulando, uno de ellos es límites más estrictos de velocidad, otras son rutas prioritarias y carriles específicos de circulación, regulación de horarios de tránsito, permisos y requisitos y controles reforzados a este tipo de vehículos, multas, sanciones, supervisión de la aplicación de las medidas”, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX.

Ahora, los vehículos que transporten sustancias tóxicas deberán circular a un máximo de 30 kilómetros por hora, en rutas y horarios controlados.

“Transportes que tengan una capacidad menor a 10 mil litros, van a poder circular en todas las vías de 10:00 a 18:00 horas, las que tengan de 10 mil a 20 mil, solamente en vías primarias de 10:00 a 18:00 horas, mayores a 20 mil y hasta 40 mil, vías primarias, solamente de las 22:00 a las 5 de la mañana de las 10:00 de la noche a las 5 de la mañana y mayores de 40 mil, no se les permitirá circular en la ciudad”, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana.

Además, sólo podrán circular por los carriles de baja velocidad.

“También se obligará a este tipo de transporte, independientemente a la vía, a circular en la extrema derecha y solamente cambiar de carril, en caso de que se necesite rebasar”, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana.

En los principales accesos carreteros a la capital, Pachuca, Puebla, Querétaro, Toluca y Cuernavaca, se instalarán dispositivos interinstitucionales para verificar, controlar y sancionar a los conductores que incumplan las nuevas disposiciones.

“En los accesos carreteros, los cinco principales accesos carreteros a la ciudad, va a haber dispositivos interinstitucionales, donde se verificará el cumplimiento de normativa y materia de protección civil, se verificará el cumplimiento de la normatividad general en coordinación con el gobierno de México y la ASEA y sobre todo las disposiciones de tránsito”, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana.

