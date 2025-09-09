CDMX entregará colchones, refrigeradores y estufas gratis en Xochimilco

GENERANDO AUDIO...

CDMX entregará gratis colchones. Foto: GettyImages

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció la entrega gratuita de colchones, refrigeradores, estufas y materiales de construcción a 268 familias en situación de vulnerabilidad en la alcaldía Xochimilco. Esta acción forma parte del programa “Apoyo a familias en situación de riesgo y vulnerabilidad”, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida en zonas marginadas.

Los apoyos se distribuyen en tres paquetes:

Paquete 1 : 1 colchón matrimonial y 1 estufa de piso (83 familias)

: 1 colchón matrimonial y 1 estufa de piso (83 familias) Paquete 2 : 1 refrigerador WINIA con sistema Smart Cooling (85 familias)

: 1 refrigerador WINIA con sistema Smart Cooling (85 familias) Paquete 3: 2 paquetes de 20 láminas y 6 tiras de madera para reparación de techos (100 familias)

Los artículos entregados tienen un valor aproximado de:

Colchón matrimonial Restonic: 4 mil 548

Estufa de piso con encendido manual: 5 mil 855

Refrigerador WINIA Smart Cooling: 11 mil 986

Paquete de láminas: mil pesos cada uno

Tiras de madera: 306 pesos cada una

Para acceder a estos apoyos, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser habitante de la alcaldía Xochimilco

Tener más de 18 años

Vivir en una zona de bajo o muy bajo índice de desarrollo social

Que la vivienda presente deterioro estructural o de equipamiento

No estar inscrito en otro programa social similar ni ser trabajador activo del Gobierno de la CDMX

La Dirección de Acción Social de Xochimilco será la encargada de distribuir los apoyos, los cuales se entregarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada hogar.

