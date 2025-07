GENERANDO AUDIO...

Ante las recientes protestas por la gentrificación en CDMX, UnoTV entrevistó a Martha Peña, especialista en política pública urbana, quien analizó los retos que enfrenta la ciudad para frenar este fenómeno. Afirmó que, al ser una urbe extensa y con alta densidad poblacional, la capital requiere políticas y normativas urgentes para regular el uso de suelo, la vivienda asequible y el desarrollo urbano.

Según Peña, la gentrificación en CDMX no es un caso aislado, sino parte de una dinámica global que en la capital se acentúa por la falta de planeación urbana. Asegura que esta omisión permite un crecimiento desordenado y el encarecimiento de zonas habitacionales, provocando desplazamiento de poblaciones vulnerables.

Gentrificación en CDMX: errores en política urbana

La especialista advirtió que la ausencia de una ley de ordenamiento territorial en la capital ha permitido que los proyectos inmobiliarios y de infraestructura se desarrollen sin equilibrios claros. Esto impide planificar servicios, movilidad y usos del suelo de forma adecuada, generando desequilibrios que intensifican el fenómeno de la gentrificación.

Señaló que una reforma constitucional podría establecer criterios obligatorios en los planes de desarrollo territorial, y consideró urgente que las autoridades asuman un rol activo para garantizar que la vivienda cumpla con requisitos de sustentabilidad, servicios y localización.

¿Es viable la regulación de renta en CDMX?

Peña afirmó que la regulación de renta es posible, pero no debe limitarse a establecer topes. Explicó que es necesario crear tabuladores, estímulos fiscales y mecanismos que desincentiven el aumento desproporcionado de precios. Además, destacó que muchas rentas no se ajustan a ninguna normativa y que el mercado no se puede dejar sin control.

Insistió en que la legislación debe incluir un enfoque más amplio sobre cómo se regula la renta, en especial las que se ofrecen a través de plataformas digitales. Propuso establecer normas específicas para este tipo de arrendamientos y fomentar el cumplimiento mediante incentivos fiscales.

Vivienda asequible y plataformas digitales

En relación con las rentas temporales en plataformas digitales, la especialista advirtió que este tipo de ofertas han restado disponibilidad a la vivienda asequible en diversas zonas de la ciudad. Aunque reconoció que las plataformas no son las únicas responsables de la gentrificación en CDMX, sí representan un factor que debe ser atendido desde la política pública.

Peña propuso separar claramente los conceptos de vivienda asequible, destinada a las familias mexicanas, y aquella susceptible de rentarse temporalmente, pues tienen impactos distintos en el entorno urbano.

Modelos internacionales y retos futuros

Como ejemplo de regulación efectiva, Peña mencionó el modelo de Barcelona tras los Juegos Olímpicos. En aquella ciudad se reguló la vivienda en zonas céntricas mediante incentivos fiscales, asegurando que los precios se mantuvieran en niveles accesibles. La experta destacó que este caso podría ser útil para anticipar el impacto que tendrá el Mundial de futbol de 2026 en la capital mexicana.

En ese contexto, advirtió que, sin medidas, la capital podría enfrentar una presión aún mayor sobre su sistema de vivienda y renta.

Peña concluyó que la gentrificación en CDMX ya está presente y que sólo mediante una planificación urbana integral se podrá mitigar sus efectos. Señaló que las ciudades que no se planean crecen de forma orgánica y desordenada, lo cual impide garantizar derechos urbanos como la movilidad, el acceso a servicios y una vivienda digna.