¡Evita multas! ¿Cómo queda el “Hoy no Circula” este 31 de diciembre y 1 de enero de 2023?

“Hoy no Circula” el 31 de diciembre y 1 de enero. Fotos: Cuartoscuro / Getty Images

¡Toma nota y evita multas en Año Nuevo! Ante las fiestas decembrinas es común manejar para reunirte con tus familiares y amigos, pero ¿habrá Hoy No Circula? Unotv.com te dice cómo funciona el programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para este 31 de diciembre y 1 de enero de 2023.

“Hoy no Circula” en CDMX y Edomex el sábado 31 de diciembre

Por el “Hoy No Circula”, este sábado 31 de diciembre de 2022, los vehículos con holograma 2 que tengan cualquier tipo de placas, tienen restringida la circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

El horario del “Hoy No Circula” sabatino, de las 5:00 a las 22:00 horas, no aplica para los vehículos con holograma 1, 00 y 0.

El programa señala que la restricción limita la circulación dos sábados al mes a los vehículos con holograma 1 y matrículas sin número, así como todos los sábados del mes para los que tengan holograma 2 y foráneos.

El 1 de enero de 2023, por tratarse de domingo, no existe ninguna restricción a la circulación para ningún número de placa, por lo que todos los automóviles podrán circular.

“Hoy no Circula” el 1 de enero de 2023

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX, el domingo no aplica el programa “Hoy no Circula”, por lo que pueden circular todos los vehículos, incluyendo los foráneos. Sin embargo, no se descarta que ante una Contingencia Ambiental, puedan existir algunas restricciones.