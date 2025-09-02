CDMX, inundada: lluvia provoca encharcamientos en estas zonas

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, se presentaron lluvias fuertes. Foto: SSC-CDMX

La Ciudad de México (CDMX) amaneció con una lluvia intensa en varias alcaldías, por ello, diversas vialidades presentaron inundaciones, por ejemplo: Viaducto Río de la Piedad en dirección al Poniente a la altura de Circuito Interior, Av. Insurgentes al Sur a la altura de calle Liverpool y el bajo puente de Av. Oceanía en dirección a Deportivo Oceanía, y cerraron.

Inundaciones en CDMX

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL) compartió video de las zonas anegadas.

Además, afuera del Metro Hangares, de la Línea 5, una fuerte anegación impidió a las personas transitar por las calles, equipos de emergencia laboran en la zona.

En la zona de Pantitlán, en Río Churubusco, un camión quedó varado en un bajo puente, por lo que, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron a 30 personas.

Usuarios en redes sociales denunciaron los fuertes encharcamientos, por ejemplo, en Ejército Nacional.

No hay graves afectaciones en CDMX

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos de CDMX, indicó que, hasta el momento, se tiene afectaciones en 3 viviendas en Iztapalapa, pues, por la fuerte lluvia, el líquido entró a los hogares.

En entrevista con “A las nueve en Uno”, explicó que todas las zonas de CDMX están monitoreadas y que los cuerpos de emergencia están laborando para que el nivel del agua regrese a la normalidad.

Alcaldías donde se presentó lluvia

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) indicó que en las alcaldías en donde se presentaron lluvias:

Iztapalapa

Iztacalco

Venustiano Carranza

Cuauhtémoc

Coyoacán

Tláhuac

Xochimilco

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa

Álvaro Obregón

