Limpian de autos abandonados las calles de la CDMX

Autos, camionetas, camiones y unidades desvalijadas son abandonados en calles de la Ciudad de México y fomentan zonas de inseguridad.



La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizó un operativo para retirar 14 de ellos en calles de la Colonia Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo.

Encontraron unidades que solamente tenían el esqueleto y que eran utilizadas como tiraderos clandestinos. Son verdaderos basureros y focos de infección



Pedro Puertos es mecánico y reportó a las autoridades dos autos que sus clientes no han reclamado desde hace un año.

“Yo los reporté. El dueño dice mañana voy, y eso de mañana ya pasó mucho tiempo; me generaban problemas a mí. Tenerlos que estar cuidando, lavando, están estorbando y no está bien”.

Fátima Juárez, habitante de la zona, respaldó el dispositivo para mejorar la seguridad.

“A mí me ayuda mucho porque yo puedo salir a la calle libremente, ir a trabajar a ganarme el pan de cada día, pero, no se me hace justo que yo vengo por calles oscuras y me asalten, me den una golpiza”

Fátima Juárez. Vecina de la Colonia Pensil, Miguel Hidalgo