Madres buscadoras de CDMX chocan con Ceci Flores por supuesto crematorio; ella responde

Hace un par de días, Ceci Flores denunció que, en CDMX, en los límites de Iztapalapa y Tláhuac, encontró indicios de un presunto crematorio clandestino y restos humanos. Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) realizó trabajos en las inmediaciones del Volcán Xaltepec en dicha zona.

Los trabajos confrontaron a Flores con madres buscadoras de CDMX y autoridad

Tras las labores y en menos de 24 horas, la Fiscalía capitalina descartó que los huesos encontrados coincidieran a restos humanos. Entre dimes y diretes las versiones con madres buscadoras de CDMX y autoridad chocaron con las de Flores.

Le responden a la autoridad de CDMX

Esta mañana, en sus redes sociales, Ceci Flores, respondió a la Fiscalía, colocó una foto de un cráneo que localizó hace algún tiempo. El resto óseo le hace cuestionarse si pertenece a su hijo, pues, aseguró que lo traerá a la capital porque las autoridades concluyen muy rápido las investigaciones.

Ver más Llevo 1 mes, 11 días y 7 horas esperando que me digan si este cráneo que encontré es de mi hijo. Lo voy a traer a la CDMX porque aquí lo pueden resolver en menos de una hora.



Ya me les adelanté, les juro que no es una lagartija. pic.twitter.com/40GjbpZPx1 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 2, 2024

“Llevo un mes, 11 días y siete horas esperando que me digan si este cráneo que encontré es de mi hijo. Lo voy a traer a la CDMX porque aquí lo pueden resolver en menos de una hora. Ya me les adelanté, les juro que no es una lagartija”.

Colectivos de CDMX confrontan a Flores

En el recorrido por la zona, colectivos de madres buscadoras de la capital llegaron y se confrontaron con Ceci Flores, pues, aseguran, que no representa a familias buscadoras a nivel nacional.

“Ceci Flores no representa a las familias y madres buscadoras, ni en la Ciudad de México ni a nivel nacional. Si aquí no hay positivos en el lugar que ella dijo y alteró a las familias de más cinco mil desaparecidos en CDMX va a haber consecuencias legales. Con el dolor no se juega”, dijo Jaqueline Palmeros, de

En entrevista, Ceci Flores aseguró que hace un mes informó que realizaría una búsqueda en CDMX, pero, no recibió buena respuesta, porque le prohibieron visitar la capital; pero la activista defendió su labor.

“No les pedí permiso para venir. Vengo con mis propios recursos. Soy de un colectivo independiente. No me manda nadie”.

En menos de 24 horas realizan investigación

En un mensaje a medios, Ulises Lara, coordinador general de Investigación Territorial de la Fiscalía capitalina, señaló que en la investigación participaron expertos en criminalística, fotografía, antropología y arqueología.

En cuanto al área de cenizas, señaló que el personal pericial analizó diversas muestras y éstas corresponden a restos animales y de basura.

Hasta el momento Flores pidió apoyo para cavar en una zona en donde le dijeron hay restos humanos, pero es un poco complicado, pues, con palas no es tan rápido.

Ver más Amigos, seguimos rascando esta tierra en CDMX, si alguien pudiera prestarnos una retroexcavadora, haría milagros.



Acudo a la sensibilidad de nuestro pueblo, lo que queremos es encontrar a nuestros desaparecidos y reencontrarnos como país. pic.twitter.com/83wZexn5aL — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 1, 2024

