Emprendedores de la Ciudad de México (CDMX) puede obtener un crédito del Fondo para el Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX, algunos capitalinos ya han vivido la experiencia de pedir créditos para tener un nuevo negocio o para mantener el que ya tienen.

Tal es el caso de Silvia, quien diseña y vende accesorios de plata y pedrería, decidió extender la oferta de su mercancía a plataformas digitales y tiendas físicas con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX.

Donde, además, explica, aprendió una estrategia de ventas.

Silvia esparció su negocio que cuenta con diseños único.

“Yo me dedico al diseño, elaboración y comercialización de joyería de plata. Básicamente con piedras naturales preciosas y semipreciosas. Las preciosas son eventualmente por lo caro, y es un trabajo hecho a mano y con diseños exclusivamente mexicanos. Con un toque contemporáneo para que no sea lo clásico de la joyería”.

La capacitación no viene sola, aunado a ella también se otorga el financiamiento a microempresarios y emprendedores.

Existen préstamos desde los 3 mil y hasta los 500 mil pesos.

De acuerdo con el monto y modalidad, puede ser con cero por ciento de interés o con una tasa máxima anual de 6%.

Hay que tener en cuenta que para tener acceso al crédito es indispensable tomar los cursos.

“Puede ser alguien que desea arrancar un negocio, o puede ser alguien que ya lo tiene. En ambos casos no está de demás, por supuesto, tener conocimientos, actualizarse y conocer cómo está el mercado , sobre todo. Entonces en ese sentido van los cursos sobre plan de negocios , sobre todo y pues algunas otras capacitaciones que damos, sobre todo en contabilidad, manejo financiero en incorporación al Régimen Simplificado de Confianza del SAT “.

“No hay créditos sin cursos de capacitación, sobre todo en lo que es el plan de negocios. Y no hay capacitación tampoco si no hacen el trámite para recibir su crédito. Así es que van los dos en el mismo sentido, cursos y crédito. Es un binomio que hemos estandarizado por instrucción de la jefa de gobierno, desde el inicio de esta administración”.

Cristian Mendoza vende ropa deportiva, pero busca ir más allá. Por eso decidió inscribirse a los cursos, comenta a UnoTV.com que quiere convertirse en fabricante.

“Mi objetivo aquí es querer crecer, poner un local, aprender a hacerlos. Aprender más cosas, no nada más dedicarme a esto, sino aprender muchas cosas más, no nada más pants, también playeras. Me quiero dedicar también a la venta de gorras. Pues sí, empapelarme (Sic) de varios negocios y crecer con mi pareja”.

Cristian Mendoza, vendedor de ropa