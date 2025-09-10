Blindan Fiestas Patrias en CDMX con 13 mil policías

GENERANDO AUDIO...

Habrá operativo en CDMX por fiestas patrias. Foto: Cuartoscuro

En el marco de las fiestas patrias, en la Ciudad de México se desplegarán 13 mil elementos de seguridad, así como 2 mil 300 vehículos y se sobrevolará la capital con 5 helicópteros, confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez.

“Como todos los años habrá un operativo especial… Habrá un operativo para cuidar el tema de fiestas patrias que involucrará a personal preventivo, de tránsito, ambulancias, también helicópteros de cóndores que estarán sobrevolando los distintos puntos donde haya concentración y festejo y conmemoración de las fiestas patrias”. Pablo Vázquez, secretario de seguridad de la CDMX

De acuerdo con el funcionario de la CDMX, destacó que los elementos de seguridad estarán distribuidos en zonas donde haya concentración de personas conmemorando fiestas patrias, así como corredores comerciales y gastronómicos.

“El operativo tendrá un despliegue de 13 mil policías que estarán cuidando los principales centros, como decía, en festejo o conmemoración; así como corredores comerciales y gastronómicos que en esos días son muy concurridos”. Pablo Vázquez, secretario de seguridad de la CDMX

Además de los efectivos de seguridad, el secretario de seguridad también destacó que, como parte del operativo de fiestas patrias, también se desplegarán patrullas, ambulancias y helicópteros.

“Tendremos el despliegue de 2 mil 300 vehículos, incluidas patrullas, motocicletas, motoambuilacias, ambulancias y estaremos sobrevolando a ciudad de manera constante a lo largo de los festejos con cinco helicópteros del agrupamiento cóndores”, Pablo Vázquez, secretario de seguridad de la CDMX