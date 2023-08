¿Vas al antro? Presentan Decálogo de autocuidado nocturno en CDMX

Recuerda no peder de vista tu bebida. Foto: Gettyimages/ Ilustrativa

Para prevenir delitos en zonas de antros, el Gobierno de la Ciudad de México (Gob-CDMX) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia presentaron este sábado el Decálogo de Autocuidado Nocturno.

“Tiene el objetivo de complementar toda esta acción del Gobierno de la Ciudad de México para que cada persona que va a acudir a un centro nocturno pueda autoprotegerse también, tomar medidas también de protección ¿De qué se trata? De si una persona va a un lugar, no le pongan droga, no le pongan sustancias tóxicas en sus bebidas, que no sea asaltada, que no sea objeto, que no sea víctima de algún tipo de acto delictivo”, dijo Martí Batres, jefe de Gobierno de CDMX.

¿De qué trata el decálogo de autocuidado en antros de CDMX?

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Salvador Guerrero Chiprés dio detalles del decálogo. El documento completo que se estará difundiendo en zonas de antros de la CDMX y consiste de:

Planea tu salida

Comparte a dónde vas y disfruta la noche en grupo

Lleguen juntos y regresen igual

Carga tu celular antes de salir

Retira efectivo y haz tus compras de día para evitar este riesgo de lo que a veces ocurre durante la noche

Consume responsablemente

Di no a los retos de bebidas o experimentación con drogas

Conoce tus límites

Si te tambaleas o balbuceas es momento de regresar a casa

Cuida tu bebida

Nunca descuides tu bebida ni siquiera para bailar o ir al baño

No aceptes tragos de cortesía de alguien que acabas de conocer

Observa tu entorno

Si alguien te insiste en consumir una bebida al salir del lugar puede ser acoso

Reporta cualquier conducta sospechosa a la gerencia del establecimiento y a las autoridades

Liguen seguro

No hables de más sobre tu vida privada, dirección, información familiar o financiera; no son parte de un ligue, pueden ser antesala de una conducta delictiva.

Mira tu reloj

Recuerda que la venta de bebidas alcohólicas solo está permitida hasta las 2:30 de la mañana

Checa tu cuenta

Nunca entregues tu tarjeta para que hagan el cobro en otro espacio y no compartas nunca tu NIP

Revisa tu cuenta y estate pendiente siempre de las notificaciones de tu aplicación bancaria

Usa taxi seguro

Si no hay un conductor designado, usa taxi de sitio o de aplicación seguro

Checa placas e identificador del chofer antes de abordar y comparte tu ubicación

En el auto declina todo ofrecimiento de líquido cualquiera que sea

Aguas con el after

Nunca salgas del lugar con personas que acabas de conocer y jamás las sigas si ya no estás en tus cinco sentidos

Si sufres depresión, el consumo no es la solución

Si estás mal emocionalmente, el alcohol, drogas o servicios sexuales no son la salida

Pide apoyo psicológico en el Consejo Ciudadano, es gratuito. Normalicemos hablar de nuestras emociones

Ver más 🌜🪩 Te presentamos el Decálogo del autocuidado nocturno. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para mantenerte segur@ durante una salida a un centro nocturno de la Ciudad de México. 😉



Ante cualquier conducta sospechosa o ilegal, llama al 55 5533 5533.

Detenciones en antros de CDMX

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que en el 2019 y 2020 detuvieron a hombres relacionados con secuestro exprés afuera del Bar República, en la zona de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

“Tuvimos tres denuncias muy sólidas basadas en esas denuncias, iniciamos unas investigaciones y tuvimos nueve detenidos de dos células delictivas distintas. Las dos operaban en Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc”.

Dijo que posteriormente también se detuvieron a mujeres que se dedican a colocar gotas con sustancias en las bebidas de clientes para robarlos.

“Después de la detención de esa banda de esas dos células más articuladas y más organizadas, hemos tenido detenciones aisladas de personas, sobre todo de mujeres que han puesto gotas en tres ocasiones a hombres”.

Las autoridades locales reportaron que continúan los operativos en inmediaciones de centros nocturnos de la CDMX, para revisar permisos, horarios, así como los taxis que trabajan afuera de estos establecimientos.