El 27 de septiembre cayeron 31.4 millones de metros cúbicos. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX), registró lluvias históricas en septiembre, las más intensas en 34 años, declaró la jefa de Gobierno, Clara Brugada, este miércoles.

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió datos e información de las acciones que realizarán las autoridades tras los estragos.

Iztapalapa y Tláhuac, zonas más afectadas por las lluvias en CDMX

La Ciudad de México vivió un septiembre atípico: las lluvias registraron un 82% más de precipitación de lo habitual, alcanzando un acumulado de 246 milímetros, la cifra más alta en los últimos 34 años.

El pasado 27 de septiembre, cayeron 31.4 millones de metros cúbicos, según cifras del Gobierno de CDMX.

Cabe mencionar que el acumulado del 1 de enero al 30 de septiembre de este año fue de 989 milímetros, mientras que el promedio histórico, entre enero y diciembre, es de 743 milímetros, lo que representa 33% más, sin contar el último trimestre de este año.

En concreto, del 1 al 30 de septiembre de 2025 se registraron 246 milímetros de lluvia, mientras que el promedio histórico del mes es de 135 milímetros, es decir, un 82% más que lo habitual.

De acuerdo con el reporte, las demarcaciones más afectadas son Iztapalapa y Tláhuac, donde se registraron inundaciones y daños en viviendas y vialidades el sábado pasado.

Al momento, han sido identificadas 3 mil 521 viviendas afectadas, en distinto grado, por las lluvias atípicas, mencionó Clara Brugada.

En dichas zonas, las colonias con mayores daños son:

Renovación, en Iztapalapa

Pueblo de Santa Cruz, Iztapalapa

Pueblo de Santa Martha, Iztapalapa

Pueblo Santa María Aztahuacan, Iztapalapa

Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Iztapalapa

Ejército de Oriente, zona Peñón, Iztapalapa

Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Iztapalapa

Colmena, Iztapalapa

Ejidos de Santa María, Iztapalapa

Colonia Art. 4 Constitución, Iztapalapa

Fuente de Loreto, Iztapalapa

Ejército de Agua Prieta, Iztapalapa

La Conchita, Tláhuac

Nopalera, Tláhuac

Miguel Hidalgo, Tláhuac

San José, Tláhuac

¿Por qué la zona oriente es la más afectada en CDMX?

La mandataria capitalina explicó que la zona oriente suele registrar más afectaciones por problemas en el subsuelo, hundimientos diferenciales y grietas, por lo que la infraestructura queda rebasada.

“Tuvimos una precipitación tan fuerte, tan intensa en esa zona que, como sabemos, es una zona que tiene problemas en el subsuelo. Es decir, en la zona oriente de Iztapalapa y de la Ciudad de México, tenemos hundimientos diferenciales, tenemos grietas. Es la zona donde más se va hundiendo la Ciudad de México y la infraestructura queda, por lo tanto, rebasada en periodos de tiempo que hay que estar cambiando” Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Se movilizan más de 4 mil 500 servidores públicos

Ante la emergencia, el Gobierno capitalino desplegó a 4 mil 500 servidores públicos de los tres niveles de Gobierno para atender a la población damnificada.

Brugada adelantó que ya se comenzó la entrega de apoyos directos, con una inversión conjunta de 100 millones de pesos (mdp), además de la activación del seguro con el que cuenta la capital.

Anuncian obras estratégicas para prevenir nuevas emergencias

También informó que se pondrán en marcha 50 obras estratégicas en toda la capital, con una inversión superior a 4 mil 364 mdp.

Entre los proyectos clave destacan los de La Concordia y La Colmena, que buscarán mejorar la infraestructura hidráulica y prevenir que fenómenos de esta magnitud vuelvan a repetirse.

