CDMX regulará a motobicis: placas se entregarán en diciembre

En CDMX, se prevé que en diciembre tengan placas las motobicis. Foto: Cuartoscuro

En el Congreso se aprobó la modificación a la Ley de Movilidad en la Ciudad de México (CDMX), en materia de regulación de la micromovilidad, y se prevé que en diciembre los usuarios de vehículo eléctricos, como las motobicis, deberán iniciar los trámites para sacar placas y licencia de conducir especial.

¿Placas en diciembre para motobicis en CDMX?

“Hay que hacer varios trámites a nivel federal. Esperamos que en dos meses se resuelvan las autorizaciones federales y pensamos, a principios de diciembre, poder regular (estos vehículos) otorgando sus placas”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En conferencia de prensa, sobre la Presentación del Programa Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica, añadió que en septiembre iniciará una campaña de concientización sobre el uso de bicicletas, scooters y este tipo de vehículos.

Lo anterior, para que las personas inicien a familiarizarse con las nuevas normas de movilidad para vehículos VMP (Vehículo de Movilidad Personal).

Por su parte, Héctor Ulises García, secretario de Movilidad de CDMX, indicó que los VMP, cuya velocidad máxima exceda los 25 kilómetros por hora (km/h) y su motor, tenga una potencia continua nominal a partir de 250 watts y hasta 1 kilowatt (1.34 caballos de fuerza) van a ser regulados.

Además, hasta el momento, 19 empresas se acercaron con el Gobierno de CDMX para homologar criterios sobre los vehículos eléctricos. Antes de finalizar su intervención, dijo que próximamente se darán a conocer los detalles de las definiciones específicas del proceso de empacamiento.

Congreso de CDMX aprueba modificaciones

El viernes, el Congreso de CDMX aprobó la reforma las fracciones LIII, CIII, CIV y adiciona una fracción CIII Bis al artículo 9, reforma la fracción IX del artículo 12 y el artículo 64 de la Ley de Movilidad local.

En la discusión también se aprobó la reserva a los artículos 9 y 64 suscritas por la legisladora Patricia Urriza Arellano de Movimiento Ciudadano, para precisar la definición de que las motocicletas son aquellos vehículos que no necesitan tracción humana, “pero, sobre todo, que se armonice con la ley actual, los términos en los que un vehículo se considera como vehículo no motorizado”.