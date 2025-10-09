CDMX tendrá ofrendas y recorridos por Día de Muertos 2025

GENERANDO AUDIO...

Ofrenda Monumental de Día de Muertos en CDMX. FOTO: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Día de Muertos está por llegar, y la Ciudad de México (CDMX) ya se prepara con una amplia oferta de actividades para celebrar una de las tradiciones más emblemáticas del país. Desde ofrendas monumentales y recorridos de terror, hasta festivales de chocolate y café, habrá opciones para todos los gustos, edades y presupuestos.

A continuación, te presentamos los eventos más destacados, ordenados por fecha, para que no te pierdas ninguna de estas experiencias únicas.

¿Qué actividades habrá en CDMX por Día de Muertos?

Festival Cultural Café y Chocolate

Del 10 al 12 de octubre el Museo Nacional de Culturas Populares será sede del Festival Cultural Café y Chocolate, un espacio pensado para disfrutar, aprender y apoyar a pequeños productores de todo México.

Durante tres días, podrás degustar sabores auténticos, participar en talleres y actividades culturales, y conocer el trabajo de familias dedicadas al cacao y al café.

Horario: 11:00 a 19:00 horas

11:00 a 19:00 horas Entrada libre

Feria de los Barrios del Centro Histórico

La Feria de los Barrios del Centro Histórico busca preservar la memoria viva de los barrios tradicionales de la capital, desde sus oficios más antiguos hasta su gastronomía popular. Del 15 al domingo 19 de octubre en Plaza Tolsá, participarán negocios con más de 100 años de historia y puestos emblemáticos del Mercado de Sonora, Tepito y Guerrero.

Horario: 11:00 a 18:00 horas

11:00 a 18:00 horas Entrada gratuita

Marcha Zombie

Si lo tuyo es la adrenalina y los disfraces escalofriantes, la Marcha Zombie 2025 te espera el sábado 18 de octubre en la Ciudad de México. Durante varias horas, decenas de participantes recorrerán las calles, caracterizados como muertos vivientes, desde la Avenida de la República hasta el Zócalo capitalino, mientras bailan, posan para fotos y muestran su creatividad en maquillaje y vestuario.

Horario : desde las 10:00 h en Avenida de la República (frente al Monumento a la Revolución)

: desde las 10:00 h en Avenida de la República (frente al Monumento a la Revolución) Ruta : de Avenida de la República al Zócalo capitalino

: de Avenida de la República al Zócalo capitalino Costo: entrada gratuita; se solicita llevar un kilo de arroz, frijoles o alimento no perecedero

Megaprocesión de Catrinas

Si buscas una experiencia llena de tradición y color, no te puedes perder la Mega Procesión de Catrinas 2025 en la Ciudad de México. A lo largo del trayecto, se podrán apreciar diversos contingentes de catrinas, incluyendo novias y novios, quinceañeras, cosplay, catrinas luminosas, pachucos, rumberos, danzoneras, catrinas rollers, medievales y mujeres motociclistas.

Horario : desde las 9:00 h (maquillaje) hasta las 21:00 h (fin del desfile)

: desde las 9:00 h (maquillaje) hasta las 21:00 h (fin del desfile) Ruta : inicia en el Ángel de la Independencia, recorre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Calle 5 de Febrero y culmina en el Zócalo capitalino

: inicia en el Ángel de la Independencia, recorre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Calle 5 de Febrero y culmina en el Zócalo capitalino Costo: entrada gratuita; maquillaje profesional disponible desde las 9:00 h (consultar costos)

La Megaofrenda de la CDMX por Día de Muertos será basada en Tenochtitlan

El corazón de la capital se llenará de color con la Ofrenda Monumental 2025, titulada “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición”, del colectivo Zion Art Studio. Inspirada en el peregrinaje mítico de Aztlán y la grandeza de México-Tenochtitlan, mostrará a Tonantzin convocando a una megaofrenda donde ajolotes, jaguares y versos de Nezahualcóyotl guiarán el camino al Mictlán.

Lugar: Zócalo capitalino

Zócalo capitalino Del 25 de octubre al 2 de noviembre

Entrada libre

Festival “Cacao para Todos”

El Museo Anahuacalli albergará este festival dedicado al cacao y la tradición chocolatera mexicana. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, habrá talleres, conferencias y exposición de los grandes chocolateros del país.

Lugar: museo Anahuacalli

museo Anahuacalli Horario: 10:00 a 19:00 horas

10:00 a 19:00 horas Evento gratuito

Leyendas en la Torre Latinoamericana

El icónico rascacielos de la CDMX se convertirá en escenario de una noche de leyendas y dramatizaciones de terror.

Con un costo de 320 pesos, el 31 de octubre y 1 de noviembre, los asistentes podrán disfrutar de relatos clásicos del Día de Muertos en un entorno único.

Lugar: mirador de la Torre Latinoamericana

mirador de la Torre Latinoamericana Horarios: 19:00 y 20:00 horas

19:00 y 20:00 horas Boletos en la página oficial del Mirador

Turibus Tour del Terror 2025

Si lo tuyo son las emociones fuertes, el Turibus Tour Terror disponible del 3 de octubre al 2 de noviembre, te llevará por los lugares más escalofriantes de la CDMX, como la Casa Negra, el Hotel Posada del Sol y la Casona de Fidel.

Durante tres horas, guías caracterizados narrarán historias de fantasmas, brujería y rituales ancestrales.

Punto de partida: Reforma 222

Reforma 222 Horario: 20:30 a 23:30 horas

20:30 a 23:30 horas Costo: 800 pesos

