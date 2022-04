Transportistas de CDMX amagan con movilizaciones este jueves; piden aumento de tarifa

Para el día de mañana, jueves 7 de abril de 2022, transportistas amagaron con realizar manifestaciones y bloqueos en casi toda la Ciudad de México (CDMX), en exigencia a un aumento de la tarifa en el transporte, pues consideran que el monto actual es muy bajo comparado con otras entidades de la República Mexicana.

Francisco Carrasco, integrante y dirigente de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), explicó que siguen dialogando con el Gobierno capitalino para que se autorice el incremento en las tarifas, ya que es necesario para poder brindar un mejor servicio, pero, en caso de no llegar a un acuerdo, preparan una movilización para este 7 de abril.

En tanto, Enrique Hernández, también dirigente de la FAT, aseguró que a pesar de estas acciones, el servicio de transporte público no será frenado en su totalidad.

En reuniones con autoridades capitalinas, transportistas de diversas organizaciones han solicitado un aumento entre tres y cinco pesos en el pasaje; sin embargo, el costo es muy alto, aseguró el secretario de Movilidad de CDMX, Andrés Lajous, por ello, siguen en mesas de trabajo para poder llegar a un acuerdo.

“Es verdad que algunos grupos han hecho una solicitud de incremento a la tarifa que, desde nuestro punto de vista, es muy alto, están pidiendo más de tres pesos y hasta cinco pesos, y lo que nosotros hicimos fue, otra vez, invitarlos a las mesas de trabajo que tenemos cotidianamente en la Semovi (Secretaría de Movilidad), así vamos a seguir trabajando, me parece que no hay ningún motivo para que se levanten de la mesa porque se puede ir avanzando con acuerdos, (pero) consideramos que las peticiones que ellos hacen no son justas frente a la ciudadanía o el sistema de transporte, también lo hacemos saber”.