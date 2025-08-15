GENERANDO AUDIO...

Este domingo es la Consulta de Presupuesto Participativo. Foto: IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) invita a la ciudadanía a participar en la Encuesta del Presupuesto Participativo que se realizará este domingo 17 de agosto. Ésta es la oportunidad para que los capitalinos elijan los proyectos en los que se invertirá dinero para mejorar la vida en la ciudad.

La Encuesta del Presupuesto Participativo se desarrollará este domingo 17 de agosto, de 9:00 a 17:00 horas, en las Unidades Territoriales (UT) de la CDMX. El único requisito para participar es presentar credencial para votar vigente con domicilio en la capital.

En total se instalarán 2 mil 427 mesas receptoras de opinión distribuidas entre las Unidades Territoriales. La ubicación de las mesas se puede consultar en la siguiente página web: https://scmgpc.iecm.mx/UbicatuMRO.php

Las propuestas del Presupuesto Participativo también se pueden consultar a través de internet, en el sitio https://siproe2025.iecm.mx/sistema-integral/. Sólo hay que seleccionar la demarcación territorial y la Unidad Territorial.

De acuerdo con el IECM, los proyectos de la Encuesta del Presupuesto Participativo por las que votarán los capitalinos en la CDMX se dividen de la siguiente manera:

4 mil 654 enfocados a mejorar los espacios públicos de las Unidades Territoriales

4 mil 445 a obras

3 mil 976 a equipamiento e infraestructura urbana

2 mil 268 a servicios

588 a actividades deportivas

728 a actividades recreativas

339 a actividades culturales

¿Qué es el Presupuesto Participativo?

De acuerdo con la página web del IECM, el Presupuesto Participativo es un instrumento de democracia participativa, mediante el cual las personas ciudadanas de cada Unidad Territorial deciden, entre los proyectos propuestos por la población, cuál beneficiará más a la comunidad y, de resultar ganador, ejecutarlo con el presupuesto que las alcaldías destinan para tal fin.

