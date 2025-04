CDMX y Área Metropolitana con mala calidad del aire; ¿qué autos no circulan mañana?

GENERANDO AUDIO...

Calidad del aire. Foto: Cuartoscuro.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) informó que la calidad del aire en este Sábado de Gloria es mala, lo que significa un riesgo alto para la salud.

En su más reciente reporte, indica que gran parte de la CDMX y zonas conurbadas de la son las más afectadas, por lo que se recomienda no realizar actividades físicas al aire libre.

¿Hay Hoy No Circula en domingo?

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX, el domingo no aplica el programa Hoy No Circula, por lo que pueden circular todos los vehículos, incluyendo los foráneos; sin embargo, no se descarta que, debido a una Contingencia Ambiental, puedan existir algunas restricciones en alguna ocasión.

Por lo tanto, el domingo los automóviles con hologramas “0”, “00”, “1” y “2”, sea cual sea la terminación de su placa de circulación o color de engomado, pueden circular sin restricciones en la ZMVM.

Alerta Amarilla por altas temperaturas en CDMX para el domingo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en múltiples alcaldías por altas temperaturas para el domingo 20 de abril.

Alerta Amarilla por temperaturas altas de 30 a 32 grados:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

