Ceci Flores regresará por muestra del “crematorio” y desmiente versión de Fiscalía

La activista Ceci Flores acudió al sitio donde denunció en días pasados un posible hallazgo de restos humanos y un “crematorio”, en las inmediaciones de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

A dos días de que la Fiscalía capitalina analizara los restos y las cenizas encontradas y concluyera que son de origen animal, la madre buscadora pretendía bajar al sitio donde hay cenizas porque, dijo, no cree la versión que dieron las autoridades.

“Queríamos bajar y ver si podríamos encontrar algo que nosotros nos pudiéramos llevar para poderlo analizar personalmente, porque ellos están mintiendo, porque para ellos le está perjudicando por su política, pero yo tengo nueve años buscando y nunca me he preguntado si es un día electoral o no, ni he dicho ‘en este año no voy a buscar a mis hijos porque es de elecciones’”.

Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.