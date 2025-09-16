Celebración del Grito en el Zócalo reúne a 280 mil personas sin incidentes

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) reportó saldo blanco tras la celebración por el 215 aniversario de la Independencia de México, realizada la noche del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino.

El evento, encabezado por primera vez por una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reunió a aproximadamente 280 mil asistentes “que participaron en un ambiente de respeto y alegría”, detalló la dependencia.

De acuerdo con la SECGOB, la jornada se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes relevantes, gracias a los operativos preventivos de seguridad y protección civil implementados en la Plaza de la Constitución.

Durante la noche se brindaron 17 atenciones médicas menores, ninguna con necesidad de traslado hospitalario.

“La organización y la participación ciudadana fueron clave para que la festividad se viviera en completa tranquilidad”, informó la dependencia.

