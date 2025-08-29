Celebran a adultos mayores en la Clínica de Geriatría de Iztacalco

GENERANDO AUDIO...

Don Pepe, de 74 años, es un caso de éxito en la Clínica de Geriatría, ubicada en Iztacalco, Ciudad de México.

“Llegué aquí a la clínica con una depresión que yo disfrazaba como franja de tristeza, con sus bajas, depresión y altas de alegría y llegué aquí y recibí una gran acogida”

José Antonio Martínez / paciente Clínica de Geriatría Iztacalco

Su salud física y mental mejoraron en dos años; sin embargo, el 80 por ciento de las atenciones aquí son a mujeres, como doña Leti.

“Hay que cuidarnos desde antes para tener una mejor calidad de vida, solamente que a veces, porque no podemos, o perdón la palabra, lo ignoramos, los servicios que nos dan”

Leticia Gómez / paciente Clínica de Geriatría Iztacalco

En el noveno aniversario de esta Clínica de Geriatría, se han atendido a 13 mil pacientes.

“Tenemos la especialidad de geriatría que atiende a todos los adultos mayores y de manera obligatoria tienen que pasar a las demás especialidades, qué especialidades tenemos: audiología, optometría, psicología, odontología, fisioterapia, nutrición”

Rodrigo Morales / director de la Clínica de Geriatría, IMSS Bienestar CDMX

Especialistas tienen definidas las enfermedades que aquejan a los adultos mayores.

“Lamentablemente, tienen diabetes, hipertensión, hay muchas alteraciones psicoemocionales en el adulto mayor, como tristeza, aislamiento, y ahorita se está presentando de unos meses a la fecha de unos años por esta pandemia tan lamentable de COVID, la depresión, entonces son de las principales patologías”

Rodrigo Morales / director de la Clínica de Geriatría, IMSS Bienestar CDMX

En el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, los pacientes celebraron no solo cuidando de su salud, sino que además expusieron sus trabajos de los talleres artísticos y disfrutaron de la música.

Esta clínica atiende a adultos mayores de 60 años provenientes de las 16 alcaldías de la capital, así como de los municipios conurbados del Estado de México. La atención para las personas adultas mayores es de 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días, un servicio totalmente gratuito.