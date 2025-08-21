GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 21 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 21 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX). Destaca la que realizará la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo, en la estación Chabacano de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas siete concentraciones, una rodada motociclista, ocho rodadas ciclistas, 13 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones programadas

Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM Hora: 10:00 Lugar: Facultad de Artes y Diseño, Prol. Constitución No. 58A, Col. La Concha, Xochimilco Demanda: Colecta de firmas contra genocidio en Palestina. Aforo: 35 personas.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) Hora: 11:00 Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Centro Histórico, Cuauhtémoc Demanda: Conferencia sobre desapariciones forzadas. Aforo: 80 personas.

Comité de Apoyo a Palestina, Facultad de Ciencias UNAM Hora: 13:00 Lugar: Facultad de Ciencias, Av. Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria, Coyoacán Demanda: Evento “Fin al Genocidio en Gaza”. Aforo: 80 personas.

Colectivo “La Comuna 4:20” Hora y lugar: 10:00 – Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, Centro Histórico, Cuauhtémoc. 12:00 – Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos”, Rincónada 4-20, Centro Histórico, Cuauhtémoc. 13:00 – Jardín “Louis Pasteur”, Av. Paseo de la Reforma e Insurgentes, Tabacalera, Cuauhtémoc. Demanda: Legalización y consumo tolerado de cannabis. Aforo: 100 personas.

Comunidad estudiantil Facultad de Ingeniería UNAM Hora: 11:00 Lugar: Facultad de Ingeniería, Av. Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria, Coyoacán Demanda: Evento “Tianguis F1” en defensa de la educación y servicios estudiantiles. Aforo: 150 personas.

Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo Hora: 16:30 Lugar: Estación Chabacano, Línea 2 del Metro, Cuauhtémoc Demanda: Basificación inmediata, mejoras laborales y respeto a derechos. Aforo: 300 personas.

Organización Comunitaria “La Voluntad del Pueblo” Hora: 18:00 Lugar: Tren Ligero Xochimilco, Av. Cuauhtémoc y Amaxoc, Col. San Pedro, Xochimilco Demanda: Defensa del Centro Deportivo Xochimilco contra proyecto “Utopía”. Aforo: 80 personas.



Rodada Motociclista

Moto City Club Hora: 20:30 Lugar de inicio: Deportivo “Luis Antonio Macías”, Av. Constitución de Apatzingán y Manzana A, Col. Ejército Constitucionalista, Iztapalapa. Recorridos intermedios: 21:00 – Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus 1, Av. Guelatao No. 66, Iztapalapa. 21:30 – Gasolinera Pemex, Calz. de la Viga No. 44, Col. Esperanza, Cuauhtémoc. Destino: Por definir. Aforo: 150 motociclistas.



