Centrobús en la CDMX. Foto: GettyImages/Ilustrativa

Con el objetivo de mejorar la movilidad en el Centro Histórico de la Ciudad de México y facilitar el turismo durante la Copa del Mundo 2026, la Secretaría de Movilidad anunció la implementación del Centrobús, una nueva red de transporte público.

El proyecto contará con 11 autobuses eléctricos, de 8 a 9 metros de largo, con capacidad para 50 a 80 personas, incluyendo espacios accesibles para personas con movilidad reducida. Cada unidad estará equipada con cámaras de seguridad, ventilación y asientos ergonómicos, buscando ofrecer un transporte seguro, cómodo y de bajo impacto ambiental. La inversión estimada para el proyecto es de 114 millones de pesos.

El Centrobús recorrerá 10.5 kilómetros por vialidades clave como Hidalgo, Chapultepec, Insurgentes, Paseo de la Reforma, Donceles, Dr. Río de la Loza, Circunvalación y Fray Servando. Su horario de operación será de 08:00 a 01:00 horas, y se estima que el costo del pasaje sea de 7 pesos, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente.

Este sistema permitirá que tanto locales como visitantes nacionales e internacionales puedan visitar museos, sitios turísticos y atracciones del corazón de la capital sin necesidad de planear complicadas rutas de transporte. Según la Secretaría de Movilidad, el Centrobús busca ofrecer una alternativa eficiente, económica y sostenible frente al transporte convencional del Centro.

Diferencia con el Turibús

A diferencia del Turibús, que está orientado exclusivamente al turismo y ofrece recorridos guiados por las principales atracciones de la ciudad con paradas limitadas, el Centrobús funcionará como un transporte público regular, accesible para todos los usuarios y destinado tanto a turistas como a residentes, con rutas diseñadas para facilitar el traslado diario por el Centro Histórico y sus alrededores a un costo económico.

