Centros de Salud en CDMX hacen pruebas gratis para VPH

Hace 10 días Rosa fue a su clínica en la alcaldía Venustiano Carranza a realizarse una prueba para detectar Virus del Papiloma Humano (VPH).



Con un poco de nervios, acudió a recoger los resultados.



“Este resultado es negativo, afortunadamente es una lesión negativa. Al principio sí tenía un poquito de miedo por los resultados, pero todo gracias a Dios salió muy bien, no duele, es un poquito incómodo, pero no duele.” Rosa | Paciente



Si eres mujer entre los 21 y 61 años, es importante acudir a revisión para descartar VPH, ya que es la primera causa de cáncer cervicouterino.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Susana Ortiz, responsable de las clínicas de colposcopia de la Ciudad de México señala que este virus es silencioso.

“No da ninguna molestia, lo da cuando ya se desarrolló, cuando ya produjo lesión y ya cuando estas lesiones evolucionaron a un cáncer. Y son hallazgos por citología. Por eso somos muy insistentes en que una vez haya iniciado su vida sexual, su papanicolao.” Susana Ortiz | Responsable de clínicas de colposcopia, CDMX



Actualmente, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, cuenta con 60 mil pruebas de detección.

[NO TE VAYAS SIN LEER: UNAM crea biosensor para detectar el virus del papiloma humano y gana concurso internacional]

Así como es importante realizarse este tipo de pruebas, también lo es recoger los resultados. Además de no proporcionar datos falsos ante su clínica de salud.



Y es que el 30% de las personas que se realiza este test, no regresa para conocer el resultado.

“Lamentablemente nos hemos encontrado con situaciones que no vienen por el resultado, de nada sirvió que se hayan hecho un estudio. Si yo me voy a hacer un estudio es porque quiero saber cómo me encuentro. De tal manera que para saberlo tengo que terminar ese proceso yendo por mi resultado”. Susana Ortiz | Responsable de clínicas de colposcopia, CDMX



Las pruebas para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) son gratuitas y se pueden realizar en cualquiera de los 233 Centros de Salud que hay en la Ciudad de México.