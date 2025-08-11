GENERANDO AUDIO...

Miles de pasajeros se encuentran varados en AICM tras lluvias. Foto: Rocío Ireta

La intensa lluvia que azotó la Ciudad de México la tarde del domingo 10 de agosto provocó la cancelación de 104 vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) y dejó varados a cerca de 15 mil pasajeros.

Las precipitaciones también causaron inundaciones en la zona de banda de la terminal aérea.

Foto: UnoTV

Cancelación masiva de vuelos genera largas esperas y molestias entre pasajeros

Los vuelos suspendidos ocasionaron largas filas y la espera de reasignación para miles de usuarios. La operación se reanudó hasta las primeras horas del lunes, pero muchos pasajeros manifestaron cansancio y molestia por las demoras.

Linda Hernández, pasajera afectada, relató:

“A la mayoría nos mandaron dos días después… a mí me mandaron hasta el miércoles y pues no, yo tengo que trabajar”.

Foto: UnoTV

Por su parte, Eduardo, otro pasajero, dijo:

“Nos dijeron que hiciéramos otra vez check in… llevamos 12 horas sin respuesta. No hemos comido ni nada, estamos varados”.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: AICM reanuda operaciones tras suspensión por lluvias en CDMX]

Profeco atiende tras el caos en AICM por lluvias

El volumen de precipitación registrado la noche del 10 de agosto fue atípico, con cerca de 20 millones de metros cúbicos de lluvia, según reportes oficiales.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) informó que, hasta el momento, el monto por asesorías y conciliaciones por esta situación asciende a 117,665 pesos a favor de las personas afectadas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]