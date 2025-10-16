Cerca de 40 mil peregrinos arriban a la Basílica de Guadalupe; hay caos vial

GENERANDO AUDIO...

Cientos de peregrinos llegan desde Atlacomulco a la Basílica. Foto: Cuartoscuro

Cerca de 40 mil peregrinos arriban a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México (CDMX), desde el municipio de Atlacomulco, Estado de México (Edomex), generando afectaciones viales en los alrededores del recinto religioso.

Desde la madrugada de este miércoles, los contingentes comenzaron a concentrarse sobre la Calzada de Guadalupe y zonas aledañas al santuario, donde permanecen en espera de la celebración religiosa programada para este viernes 17 de octubre.

Caos vial en inmediaciones de la Basílica por arribo masivo

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que la presencia de los peregrinos ha generado congestionamiento vehicular en calles cercanas a la Basílica, por lo que recomendó a los conductores tomar rutas alternas.

Autoridades detallaron que las principales afectaciones se registran en Calzada de los Misterios, Calzada San Juan de Aragón y Avenida Cantera, donde se reporta paso lento debido al número de personas y vehículos que acompañan la peregrinación.

Fieles instalan casas de campaña y denuncian limitaciones

Durante su llegada, varios peregrinos señalaron que no pudieron utilizar las instalaciones de la Casa del Peregrino, por lo que se instalaron temporalmente en Calzada San Juan de Aragón, bloqueando parte del tránsito vehicular. Sin embargo, la mayoría comenzó a retirarse durante esta mañana, permitiendo la reanudación gradual de la circulación.

Una de las peregrinaciones más grandes del año

De acuerdo con la Diócesis de Atlacomulco, esta es una de las peregrinaciones más numerosas que se realizan anualmente hacia el recinto guadalupano. Los fieles permanecerán en el sitio hasta el viernes, cuando se celebrará la misa principal, a la que se prevé el arribo de 10 mil personas adicionales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene vigilancia y operativos viales para evitar incidentes y facilitar el tránsito peatonal en la zona norte de la capital.