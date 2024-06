“No podía ver, ni oír”: estudiante denuncia que la drogaron en cafetería cerca de CU

Autoridades clausuraron la cafetería cercana a CU. Foto: X @PCUNAM

Una estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunció en redes sociales que la drogaron en una cafetería cercana a Ciudad Universitaria (CU). “Susan”, como se hace llamar en Facebook, menciona que terminó en una clínica y aún tiene secuelas de la dosis.

Joven denuncia que la drogaron en una cafetería cerca de CU

Susan publicó en el grupo “Ventas CU Sin Censura” que el viernes 6 de mayo compró un frappé en “La Cova”, una cafetería de Copilco que frecuentaba. Ese día, el tipo que la atendió le vendió el frappé más barato y le insistió para que se lo tomara ahí, además de que le preguntó por sus horarios de clases. Ella no se quedó porque tenía prisa.

Al llegar a la Facultad de Psicología comenzó a sentirse débil y “escuchar borroso”. Susan pensaba que era un ataque de pánico, por lo que continuó tomando su bebida. Aunque se sentía mal, ella siguió con su rutina diaria.

“Durante la clase poco a poco me ponía peor, se me durmió la mitad de mi cuerpo, no podía ver, ni oír correctamente, empecé a no poder respirar”. Relató la estudiante de la UNAM.

Con mucho esfuerzo, y miedo de encontrarse con el vendedor de la cafetería, Susan logró subirse al metro, pero en el transporte público su condición de salud empeoró: “Me desmayé durante 10 estaciones, llegando casi hasta la base. No podía levantarme porque no tenía fuerza en mis piernas, me dio mucho vómito y migraña, haciendo imposible moverme para pedir ayuda”.

Finalmente, la ingresaron a una clínica. Los estudios médicos revelaron que a su bebida le pusieron ketamina, un agente anestésico de uso veterinario. Tras el incidente, Susan mencionó que sigue teniendo secuelas de salud.

Protección Civil de la UNAM clausuró cafetería cerca de CU

Días después de que se viralizó el caso de Susan, Protección Civil de la UNAM informó que suspendieron la cafetería “La Cova”, en la que supuestamente le vendieron un frappé con ketamina a una estudiante. El comunicado también señala que “se ejercerán las acciones legales correspondientes”, aunque no se especifica si detuvieron a la persona que drogó a la joven.

