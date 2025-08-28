GENERANDO AUDIO...

Desalojo masivo en República de Cuba. Foto: Cuartoscuro

Tras dos días consecutivos de desalojos en la calle República de Cuba, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, el secretario de Gobierno, César Cravioto, fijó postura y defendió el operativo.

En un video difundido por el propio funcionario, Cravioto explicó que la acción llevada a cabo en el predio número 11 respondió a un mandato judicial derivado de un proceso legal de compraventa, y recalcó que el gobierno capitalino no actúa de manera arbitraria.

El secretario aseguró que el procedimiento contó con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para garantizar el orden y evitar confrontaciones mayores, esto después de que habitantes acusaron que el desalojo se realizó sin mostrar orden judicial ni aviso previo.

Cravioto sostuvo que el gobierno de la ciudad no está del lado de intereses particulares, sino que cumple con lo establecido por la ley, y pidió no desinformar sobre la participación de civiles durante el operativo en República de Cuba, señalando que se trató de un proceso legalmente fundamentado.

El funcionario reiteró que la administración capitalina seguirá atenta a los casos de vivienda en la ciudad, pero insistió en que cuando existe una resolución judicial, la obligación del gobierno es acatarla.

El desalojo en el predio dejó en la vía pública decenas de muebles, colchones, ropa y objetos de los habitantes, lo que generó críticas de vecinos y organizaciones sociales que cuestionaron la forma en que se llevó a cabo la acción.