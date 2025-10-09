GENERANDO AUDIO...

A un año y medio de su inauguración, el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Indios Verdes presenta múltiples fallas en sus instalaciones.

Elevadores y escaleras eléctricas permanecen fuera de servicio, afectando a miles de usuarios que diariamente utilizan este punto de conexión entre el Metro, Metrobús, Mexibús y Cablebús.

Elevadores descompuestos complican el acceso

Los elevadores instalados para facilitar el tránsito de personas con discapacidad o adultos mayores están fuera de servicio. En algunos casos, las pantallas no encienden y las puertas permanecen cerradas.

“Créame, es muchísimo tiempo de que ya no sirve, lamentablemente tenemos que hacer uso del servicio y no lo tenemos”, señaló Blanca García, usuaria que requiere bastón para caminar y subir escaleras.

Otro de los elevadores, que conecta con los servicios en dirección al sur, se encuentra en reparación desde hace meses, sin información visible sobre la fecha de reactivación.

Escaleras eléctricas: solo dos de seis funcionan

La situación se repite con las escaleras eléctricas: de seis instaladas, únicamente dos permanecen en servicio. Para usuarios de la tercera edad o con movilidad limitada, el trayecto se convierte en un desafío diario.

“Esto tiene más de cuatro meses con estas deficiencias. No puede ser justo”, denunció Rosa Icela Jiménez, usuaria del Cetram. “Todo discapacitado tiene derecho”, añadió.

Sin respuesta de autoridades

Tras varios intentos, el equipo de UNO TV acudió a las oficinas del Cetram. Un elemento de seguridad, sin uniforme, informó que no se encontraba ninguna autoridad en el lugar.

Posteriormente, se solicitó una entrevista a Comunicación Social del Organismo Regulador del Transporte, sin que hasta el momento haya una respuesta oficial sobre el mantenimiento o las causas de las fallas.

Una obra de 590 millones de pesos

El Cetram Indios Verdes fue inaugurado el 7 de abril de 2024 por el entonces jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, quien informó que la obra representó una inversión de 590 millones de pesos. El proyecto buscaba modernizar la conectividad en una de las zonas más transitadas de la capital, por donde circulan más de un millón de personas al día.

A la fecha, las deficiencias persisten, y los usuarios exigen atención inmediata para garantizar un servicio seguro y funcional.

