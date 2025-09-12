Chofer de pipa habría tratado de evitar explosión en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Chofer de pipa en Iztapalapa sigue grave en hospital. Foto: Cuartoscuro

Aunque la principal línea de investigación de la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa es el exceso de velocidad, en redes sociales se multiplican mensajes que abarcan otros motivos por el que el vehículo habría volcado, en defensa del chofer, quien permanece hospitalizado, en estado crítico, en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Magdalena de las Salinas del IMSS.

Testimonios sobre el chofer de la pipa en Iztapalapa

De acuerdo con testigos que presenciaron el siniestro en el Puente de la Concordia, cerca del Metro Santa Martha, el operador de la unidad, descrito como un hombre de entre 35 y 40 años, habría gritado antes de la explosión: “¡Apártense! ¡Va a tronar!”.

En redes sociales se ha difundido en varias cuentas, como la de Mr. Cívico, en X, que tras descender de la unidad, con las ropas en llamas, el chofer intentó manipular válvulas para reducir el impacto. No obstante, su esfuerzo no tuvo éxito.

Además, también circulan mensajes cuestionando el estado de la pipa en general, en los que se afirma que el chofer se había quejado: “Ya se había quejado el chofer de que esa pipa no servía” y “la válvula ya estaba dañada”. Sin embargo, dichas versiones no han sido confirmadas por las autoridades que mantienen la línea de investigación por presunto exceso de velocidad.

Como un dato importante, internautas destacan que en la vialidad hay muchos baches, lo que podría haber causado la volcadura de la pipa.

Exceso de velocidad, hipótesis de la FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), indicó en conferencia de prensa, que el exceso de velocidad es, hasta ahora, la hipótesis más sólida.

La fiscal, Bertha María Alcalde Luján, informó: “los peritajes están por concluir y todos los indicios apuntan a que la velocidad con la que circulaba la unidad fue determinante en el accidente”.

Estado de salud y situación legal del chofer

El chofer de la pipa en Iztapalapa continúa hospitalizado bajo custodia. Autoridades precisaron que no se encuentra en calidad de detenido. Su condición jurídica dependerá de su evolución médica y del cierre de las investigaciones técnicas.

“El chofer no se encuentra en estos momentos en calidad de detenido, pero existe custodia en el centro de salud en donde está”, indicó en conferencia de prensa la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

El chofer de la pipa de gas LP está internado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Magdalena de las Salinas del IMSS.

