Choque en la México-Puebla provoca caos vial a la altura del kilómetro 21

Choque en la México Puebla fue provocado por motocicleta. Foto: X/GN Carreteras

Un choque en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 21, provoca reducción de carriles y severo congestionamiento vial con dirección al estado de Puebla.

De acuerdo con los reportes preliminares, el percance ocurrió por una motocicleta abandonada en la vía, lo que provocó que dos vehículos colisionaran en el tramo correspondiente a la Alcaldía Iztapalapa, en los límites con el Estado de México, a la altura del puente de La Concordia.

Guardia Nacional atiende en la México-Puebla

La Guardia Nacional y servicios de emergencia acudieron al lugar para atender el accidente. Grúas retiraron los vehículos involucrados, aunque solo un carril permanece abierto, mientras maquinaria continúa trabajando en el despeje y limpieza del asfalto.

Aunque no se reportan personas lesionadas, la circulación avanza a vuelta de rueda en este punto de la autopista, y se recomienda a los automovilistas manejar con precaución para evitar nuevos accidentes.

El accidente genera demoras considerables para quienes circulan con dirección al estado de Puebla. Las autoridades reiteran tomar previsiones, ya que los trabajos de limpieza continuarán hasta garantizar que la vía quede completamente segura.

