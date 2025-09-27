Choque entre unidades de Metrobús deja 12 personas lesionadas
Doce personas resultaron lesionadas tras un choque entre dos unidades del Metrobús, cerca de la estación Xola de la Línea 2, la tarde de este viernes.
Servicios atienden a lesionados tras choque
Medios locales destacaron que alrededor de las 19:00 horas una de las unidades del medio de transporte público masivo habría derrapado debido al pavimento mojado, ocasionando el impacto.
El accidente en el bajo el puente de Xola y Calzada de Tlalpan, alcaldía Benito Juárez.
12 personas lesionadas por choque entre unidades del Metrobús
A las 19:45 horas, autoridades del Metrobús confirmaron que derivado del choche entre las dos unidades sobre el Eje 4 Sur, esquina Petén, colonia Narvarte, hubo 12 personas lesionadas.
Detalló que el informe preliminar señaló que debido a la precipitación pluvial y al congestionamiento vial, el autobús 3308 se detuvo en la salida del bajo puente de avenida Xola, cuando la unidad 373 se impactó en la parte trasera debido a las dimensiones de ambos vehículos.
Asimismo, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia para valorar a los heridos. Derivado de este hecho, dos personas fueron trasladadas, ninguna de gravedad.