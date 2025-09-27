Choque entre unidades de Metrobús deja 12 personas lesionadas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

Doce personas resultaron lesionadas tras un choque entre dos unidades del Metrobús, cerca de la estación Xola de la Línea 2, la tarde de este viernes.

Servicios atienden a lesionados tras choque

Medios locales destacaron que alrededor de las 19:00 horas una de las unidades del medio de transporte público masivo habría derrapado debido al pavimento mojado, ocasionando el impacto.

El accidente en el bajo el puente de Xola y Calzada de Tlalpan, alcaldía Benito Juárez.

12 personas lesionadas por choque entre unidades del Metrobús

A las 19:45 horas, autoridades del Metrobús confirmaron que derivado del choche entre las dos unidades sobre el Eje 4 Sur, esquina Petén, colonia Narvarte, hubo 12 personas lesionadas.

Detalló que el informe preliminar señaló que debido a la precipitación pluvial y al congestionamiento vial, el autobús 3308 se detuvo en la salida del bajo puente de avenida Xola, cuando la unidad 373 se impactó en la parte trasera debido a las dimensiones de ambos vehículos.

Asimismo, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia para valorar a los heridos. Derivado de este hecho, dos personas fueron trasladadas, ninguna de gravedad.