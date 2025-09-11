Choques y caídas al vacío en el Puente de la Concordia

GENERANDO AUDIO...

Bikers y autos particulares se han accidentado en el puente. Foto: Cuartoscuro

El Puente de la Concordia, además de la volcadura y explosión de la pipa registrada este miércoles 10 de septiembre, ha sido escenario de diversos accidentes.

Choques, derrapes y hasta caídas se han registrado en esta vía de comunicación, ubicada en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué accidentes se han registrado en el Puente de la Concordia en CDMX?

Hasta el momento, el accidente más grave registrado en esta zona es el de la explosión de la pipa de gas que, en el corte informativo compartido al mediodía de este jueves, contabiliza ocho muertos y 94 heridos.

La magnitud de este hecho ha trascendido, especialmente por las historias que han surgido alrededor de la tragedia, así como por las imágenes que circulan en redes sociales.

Por otro lado, varios motociclistas se han visto envueltos en choques y derrapes, uno de ellos sucedió el 10 de enero pasado, cuando una biker derrapó y, tras caer, un camión le pasó encima.

Otro caso se remonta al 14 de agosto de 2024, cuando un motociclista, al parecer por el exceso de velocidad, perdió el control de su vehículo y estrelló su cabeza contra la valla de contención. Aunque algunas versiones señalan que un auto lo habría golpeado en la parte de atrás de su moto.

Un biker más pereció luego de caer desde el Puente de la Concordia. Medios mencionaron que chocó con un auto que frenó repentinamente cuando circulaban sobre el piso elevado con rumbo a Chalco. Se presume que iba a exceso de velocidad, lo que provocó que, por el impacto, saliera volando y cayera desde una altura aproximada de 40 metros, esto sucedió a fines de julio de 2023.

También han sucedido choques entre autos, como el que sucedió en marzo de 2024, cuando un taxi y una camioneta chocaron, lo que provocó el cierre de la circulación sobre la avenida.

De la misma manera, un vehículo se impactó con el muro de contención en la parte más alta del puente, dejando varios daños a la infraestructura, en las inmediaciones de Ixtapaluca, en junio de 2024.

Autoridades de tránsito y emergencias han señalado que la velocidad, la falta precaución y de responsabilidad al volante han sido factores recurrentes en los accidentes registrados en el Puente de la Concordia.

