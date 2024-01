Ciclistas arman tianguis único en CDMX

Entre pedales, ruedas y asientos, Lunabel Carrión ha encontrado lo que buscaba para su bicicleta .

“La válvula para poder inflar mi llanta que no la encontraba en ningún lado, pregunté en varias vulcanizadoras donde inflan llantas… me costó 10 pesos”. Lunabel Carrión | Ciclista



Julio Mendoza también visita este tianguis particular en la Ciudad de México.

“Es fabuloso, aquí encontramos de todo tipo de refacciones nuevas, de medio uso, hasta de años anteriores”. Julio Mendoza | Ciclista



Se le conoce como “Trueque bicicletero”… un espacio de reciente creación, pero que se está convirtiendo en una tradición entre los amantes de la bici, como Raúl Saucedo, fundador del trueque.

“Empezó con un grupo de cuatro amigos, andábamos consiguiendo piezas por ese lado… muy difícil de conseguir piezas, se nos empezó a ocurrir la idea de abrir un espacio donde vinieran a exhibir”. Raúl Saucedo | Fundador Trueque Bicicletero



Se instala el tercer domingo de cada mes, en la esquina de Necaxa y Calzada de Guadalupe, colonia Industrial, Gustavo a Madero.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Aquí se intercambia, se compra y se vende.

“Estamos nosotros apostando porque la movilidad además de tener todos esos beneficios de salud, de apropiación del espacio público, además suma el tema del reciclaje y la reutilización”. Samuel Terán | Ecología y desarrollo Sustentable GAM



Y aunque se especializa en bicis antiguas, su fundador asegura que los 80 comerciantes de este trueque están abiertos a todas las tendencias del pedal.



“Esto está bien abierto al BMX, bicicletas antiguas americanas, inglesas, alemanas, es un poco extendido. Bicicletas desde 1890, un poquito así de viejas. Hay mucha gente que viene a buscar desde hasta un simple tornillo de una abrazadera que es especial para una bicicleta hasta una bicicleta completa”. Raúl Saucedo | Fundador Trueque Bicicletero



Ciclistas como Osvaldo Juárez se pronuncian porque este tipo de espacios perduren y se multipliquen.

“Hay bastante gente, en su mayoría ya de edad adulta, que tienen sus bicis guardadas por lo mismo, como ya no encuentran refacciones ya no las sacan”. Osvaldo Juárez | Ciclista