Ciclovía en Tlalpan tendrá zonas seguras para turismo sexual y usuarios

En Tlalpan, sigue la construcción de la ciclovía. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Tras las diversas manifestaciones por parte de sexoservidoras por la construcción de la ciclovía en Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), el Gobierno capitalino indicó que la Gran Tenochtitlán incluirá espacios seguros tanto para trabajadoras sexuales como para usuarios del transporte público.

El Gobierno capitalino evalúa habilitar 58 puntos a lo largo del trayecto, con el fin de mantener accesos funcionales y ordenados en una zona donde históricamente confluyen distintas dinámicas sociales.

Durante la presentación del informe de seguridad, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el diseño de la ciclovía contempla accesos que respeten las dinámicas sociales que ya existen sobre esa vialidad, incluyendo puntos donde usualmente se brinda el servicio sexual.

“El objetivo es garantizar que todas las personas, sin importar su actividad o condición, puedan transitar, trabajar y movilizarse con seguridad”, Clara Brugada.

Reunión con trabajadoras sexuales en Tlalpan

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, detalló que se han sostenido siete mesas de trabajo entre la Secretaría de Obras y Servicios, así como las áreas de Diversidad Sexual y Derechos Humanos, para escuchar a las trabajadoras sexuales que manifestaron inquietudes ante el avance de la obra.

Como parte de estos diálogos, se planteó la posibilidad de distribuir los 58 puntos a lo largo de Tlalpan, donde confluyen actividades comerciales, transporte y trabajo sexual. Cravioto subrayó que la medida no es exclusiva para el turismo sexual, sino para atender a los diversos sectores que transitan y laboran en esa zona.

Además, recordó que existe una autorregulación consensuada entre trabajadoras sexuales y vecinos de la zona respecto a la vestimenta y presencia cerca de escuelas o viviendas, práctica que se ha mantenido durante años como parte del respeto mutuo.

En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que dentro del Comité de Seguridad para el Mundial 2026 se creó un grupo especializado en temas de género y protección de derechos humanos, que trabaja en coordinación con organismos internacionales y la Secretaría de las Mujeres.

El Gobierno de CDMX también trabaja con el sector privado, como hoteles y organizaciones civiles, para generar una estrategia conjunta que garantice un entorno respetuoso y libre de discriminación en torno al evento deportivo.

