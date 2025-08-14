Cierran estación Potrero de Línea 3 del Metro CDMX por inundación

GENERANDO AUDIO...

Cierre en Potrero de Línea 3 por acumulación de agua. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La estación Potrero de la Línea 3 del Metro, Ciudad de México (CDMX) permanece cerrada de manera temporal debido a trabajos de extracción de agua acumulada en uno de sus pasillos, tras las intensas lluvias registradas este miércoles en la capital. Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) indicaron que la medida se aplica como parte de los protocolos de seguridad y Protección Civil para salvaguardar a los usuarios.

El resto de las estaciones de la Línea 3 mantiene su operación normal.

Alternativas de transporte para usuarios

Se sugiere a las personas que usualmente utilizan esta estación optar por el Metrobús Línea 1, que cuenta con la estación Potrero en su recorrido, o bien emplear transporte público superficial que conecta con otras estaciones de la Línea 3.

Además, se exhorta a la ciudadanía a anticipar sus tiempos de traslado y consultar las actualizaciones en tiempo real a través de las cuentas oficiales del Metro CDMX y del C5 CDMX.

Lluvias afectan la movilidad en la CDMX

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las últimas horas se han registrado precipitaciones de alta intensidad en distintas zonas de la CDMX, lo que ha ocasionado encharcamientos, retrasos viales y afectaciones en el transporte público.

El STC informó a través de sus canales oficiales: “La estación Potrero no ofrece servicio por labores de retiro de agua; agradecemos la comprensión de las personas usuarias y sugerimos considerar rutas alternas”.

Medidas preventivas y trabajos en la zona

Personal de mantenimiento del Metro CDMX continúa con las maniobras de desagüe y limpieza en el área afectada para restablecer el servicio lo antes posible. Protección Civil señaló que el cierre permanecerá vigente hasta garantizar condiciones seguras para el tránsito de personas.

El Gobierno de la capital mexicana reiteró que las lluvias persistirán en los próximos días, por lo que se mantendrán operativos para monitorear puntos críticos y responder de manera inmediata ante cualquier incidente.

