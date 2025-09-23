GENERANDO AUDIO...

Cuidad de Mexico, Metro Zócalo/Tenochtitlan. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Este martes 23 de septiembre del 2025, El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, informó que cerró temporalmente la estación Zócalo/Tenochtitlan, que se encuentra en la Línea 2, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), el aviso lo dio a conocer por la mañana en su cuenta de X.

La estación Zócalo/Tenochtitlan es una de las más transitadas por millones de usuarios diariamente, ya que por su cercanía, se encuentra el Palacio Nacional, la Catedral y oficinas gubernamentales, por lo que su cierre afecta a trabajadores, estudiantes y turistas que utilizan esta vía de acceso de manera directa.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de red social X, el Metro CDMX indicó que el cierre fue establecido al momento, sin dar especificaciones del motivo ni el tiempo aproximado para la reapertura.

Ante esta situación se dieron a conocer las diferentes alternativas para poder acceder a la zona centro, el Metro recomendó a los usuarios utilizar las estaciones Pino Suárez y Allende, también de la Línea 2; así como San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes, que conectan con las Líneas 2 y 8.

Las autoridades correspondientes, en el transcurso del día, no han hecho mención sobre si el cierre fue por cuestiones de seguridad, mantenimientos o eventos en la zona, por lo que han recomendado a la ciudadanía tomar sus precauciones y planear con anticipación sus traslados.

Los usuarios han expresado su inconformidad en las redes sociales, señalando que este tipo de cierres inesperados afectan la movilidad diaria y generan incertidumbre a miles de pasajeros.

