cierres-viales-este-25-de-octubre-por-la-carrera-de-botargas-del-terror-en-cdmx

La SSC-CDMX realizará la primera Carrera de Botargas de Terror. Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México (CDMX), por primera vez se realizará la primera Carrera de Botargas del Terror, organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Debido al evento, se cerrarán algunas vialidades importantes.

¿Cierran Avenida Juárez por botargas?

La esperada carrera iniciará a las 17:00 horas del sábado 25 de octubre y se prevé el cierre de Avenida Juárez al cruce con Eje Central. Los “peluches” gigantes recorrerán toda la Alameda Central, llegarán al cruce con Dr. Mora, darán vuelta en “U” y se dirigirán hacia la meta, ubicada muy cerca de Eje Central.

Alternativas viales

El Palacio de Bellas Artes será testigo de esta peculiar competencia. Si planeas asistir, toma precauciones, ya que se espera una gran convocatoria. Como opción vial, podrás utilizar Avenida Paseo de la Reforma.

Hasta el momento, el Metro CDMX no ha informado sobre el posible cierre de la estación Bellas Artes, una de las más concurridas por su cercanía a las atracciones del primer cuadro del Centro Histórico.

Foto: OVIAL-SSC

Además, si asistirás al paseo nocturno, que comenzará alrededor de las 19:00 horas, recuerda que desde las 17:00 horas podrás ingresar con tu bicicleta al Metro.

“Este sábado 25 de octubre se permitirá el ingreso de personas con bicicletas a las estaciones de la red, a partir de las 17:00 horas, en apoyo a la realización del Paseo Nocturno Muévete en Bici, alusivo a los festejos del Día de Muertos”.

Ojo: si llevas tu bicicleta, utiliza el primer o el último vagón para que el viaje sea más cómodo. Así que ya lo sabes, habrá muchas actividades en la CDMX previas al 2 de noviembre.