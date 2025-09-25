Cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa se mantiene en 30 defunciones

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El número de fallecidos por la explosión de una pipa cargada de gas en Ciudad de México el pasado 10 de septiembre se mantiene este miércoles en 30.

La capital mexicana fue sacudida hace dos semanas por el poderoso estallido del vehículo que transportaba casi 50.000 litros de gas cuando circulaba por Iztapalapa, al oriente de la capital del país.

De acuerdo con el reporte de las 21:00 horas, 15 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 39 ya han sido dadas de alta.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que su administración ya tiene lista una propuesta de reformas al Reglamento de Tránsito, con el objetivo de regular la circulación de vehículos que transportan materiales peligrosos.

La mandataria capitalina detalló que en los próximos días presentará esta propuesta, aunque será después de que el Gobierno federal anuncie sus propias medidas respecto a la operación de vehículos de transporte de materiales y sustancias peligrosas.