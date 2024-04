¿Qué está pasando? Acusan en redes sociales a la Cineteca Nacional por explotación laboral

Usuarios acusan a Cineteca Nacional de abuso laboral. Foto: Cuartoscuro

Recientemente, usuarios en redes sociales han empezado a criticar duramente a la Cineteca Nacional debido a que publicó dos vacantes que “evidencian un sistema de explotación laboral” hacia sus empleados.

La mañana del 17 de abril, la emblemática casa de cine de culto chilanga publicó en su cuenta oficial de Facebook una vacante para ayudante general. La breve descripción del puesto en la publicación no menciona mayores detalles, indicando que, para más información, los interesados deben hacer clic en un enlace.

Debido a que para muchos cinéfilos trabajar en esta institución preservadora del cine es un sueño hecho realidad, algunos usuarios dieron clic en el enlace para conocer los requisitos y prestaciones de la vacante. Sin embargo, varios de estos internautas se decepcionaron al constatar que esta “honorable casa” forma parte de la cadena de explotación laboral en México.

¿Cómo son las vacantes que oferta la Cineteca Nacional?

A diferencia de lo anunciado en la publicación, la Cineteca Nacional no ofrece una, sino dos vacantes. La primera es para un puesto de cocinero en la Subdirección de Operación de Salas. Para ocupar este puesto, es necesario que el interesado tenga al menos el bachillerato cumplido.

El horario laboral es de ocho horas, de 14:00 a 22:00 horas de lunes a domingo, con un día de descanso. Aunque la vacante parece normal, lo preocupante se encuentra al hablar sobre las percepciones y prestaciones a recibir. Ya que la Cineteca Nacional no ofrece un salario específico, sino uno “según aptitudes”; es decir, no garantiza ni siquiera el salario mínimo. Otro factor preocupante es que la vacante no menciona si el empleo cuenta con las prestaciones obligatorias por ley (vacaciones, aguinaldo, etc.).

La segunda vacante es para ayudante general en el área de Subdirección de Operación de Salas. Al igual que en la oferta anterior, tampoco menciona el salario a recibir ni si el empleo cuenta con prestaciones laborales.

Critican a Cineteca Nacional por explotación laboral

Tras ver la nula información sobre el sueldo y las prestaciones dentro de la publicación, diversos usuarios criticaron duramente a la casa del cine por “ser una explotadora laboral”. Consideran “antijurídico” que una “institución con tanto dinero” caiga en las prácticas de ofrecer un salario no competitivo, donde los empleados están bajo presión e incertidumbre.

Asimismo, expresaron su deseo de que la casa del cine establezca un salario digno, ya que, de lo contrario, “la vacante seguirá sin llenarse, tal como ha sido desde el 14 de marzo”.

