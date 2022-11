Autobús de transporte público impacta contra un tráiler. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La mañana de este lunes 21 de noviembre, un fuerte accidente dejó al menos 10 personas lesionadas, quienes viajaban en un autobús de pasajeros en Circuito Interior y Calzada de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX).

Un autobús de transporte público se impactó de frente en la parte trasera de la caja de un tráiler en la zona norte de la alcaldía Gustavo A. Madero, ante lo cual, al menos 10 pasajeros resultaron lesionados, quienes fueron trasladados para su atención a unidades hospitalarias, sin que al momento se reporte a nadie herido de gravedad.

Aparentemente, la unidad de transporte de carga podría haber frenado de manera intempestiva, ocasionando que el camión se impactara.

Ver más #PrecauciónVial servicios de emergencia se dirigen al cruce de Circuito Interior y Calz. de Guadalupe. #AlternativaVial circular por Eje 1 Oriente Av. Ferrocarril Hidalgo. pic.twitter.com/sNDQjA1aHI — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 21, 2022

Una ambulancia que arribó a la zona del choque inició con las labores de atención a los lesionados y, tras terminarse las camillas, entre los paramédicos cargaron a las personas que no podían apoyar algún pie.

Algunos de los pasajeros que resultaron sólo con golpes tras el accidente vial indicaron que el autobús, que circulaba habitualmente por la vialidad, frenó de golpe, por lo que varios de los pasajeros se golpearon con los asientos delante de ellos y algunos, incluso, salieron volando de su lugar ante el impacto.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del conductor del autobús de transporte público y de quien conducía el tráiler.

Oficialmente, no se han dado a conocer las causas del accidente, pero los cuerpos de emergencia ya laboran en la zona y las autoridades han pedido no pasar por el sitio del accidente a fin de no entorpecer las labores y agilizar el tránsito.

Alternativa vial

Ante el choque en Circuito Interior y Calzada de Guadalupe, la alternativa vial es circular por Eje 1 Oriente, Avenida Ferrocarril Hidalgo.