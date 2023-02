Alistan órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio contra Ciro Gómez Leyva

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX) alista órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio contra el periodista Ciro Gómez Leyva, a quien, la noche del 15 de diciembre de 2022, sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon cuando se dirigía a su domicilio.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que los ordenamientos judiciales son contra cuatro de los detenidos que participaron directamente en el atentado en diciembre de 2022.

El secretario agregó que se trata de una investigación muy firme: “Como ustedes pudieron ver la detención, cómo se comprueba la participación, sobre todo, de los primeros cuatro, que vamos a complementar las órdenes de aprehensión”.

La noche del 15 de diciembre de 2022, Ciro Gómez Leyva denunció que fue víctima de un ataque armado en las inmediaciones de su hogar. En su cuenta de Twitter informó que no sufrió lesiones gracias al blindaje de su camioneta.

“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”.

Explicó el periodista en su cuenta de Twitter.